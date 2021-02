SAN FRANCISCO, 9 février 2021 /CNW/ - endpoint Clinical, une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans la technologie de réponse interactive (IRT), a nommé Christine Hurley au poste de vice-présidente principale, Services à la clientèle. Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des opérations et technologies cliniques, Christine sera responsable de superviser les activités de l'équipe responsable des services à la clientèle, qui englobent les activités liées à la gestion de comptes, la gestion de projets, la réussite des clients et le soutien à la clientèle.

« Je suis fière de me joindre à l'équipe de direction d'endpoint pour continuer à concrétiser sa vision », a affirmé Christine Hurley, vice-présidente principale, Services à la clientèle. Tout au long de sa carrière, Mme Hurley a occupé différents postes de direction au sein des secteurs des opérations cliniques et des technologies, où elle a développé une véritable passion pour la technologie de réponse interactive. Elle a dirigé la mise en œuvre de stratégies de systèmes cliniques, d'amélioration des processus et de stratégies de partenariat, où elle a collaboré avec des fournisseurs de technologies cliniques comme PAREXEL et 4G Clinical, et différentes entreprises de biotechnologie et de produits pharmaceutiques, comme Vertex Pharmaceuticals, Biogen et Agios Pharmaceuticals. « Tenir compte du point de vue de nos clients dans l'organisation de nos services à la clientèle contribuera à faire en sorte de répondre en tout temps aux besoins des clients d'endpoint selon les normes de qualité les plus élevées auxquels ils s'attendent.

Chez endpoint, nous sommes déterminés à fournir continuellement des solutions technologiques exceptionnelles appuyées par une équipe de grande qualité, a affirmé Christine Oliver, chef de la direction. Au moment où notre organisation prend de l'expansion rapidement à l'échelle mondiale, il était tout naturel de faire appel à une dirigeante acharnée comme Christine. Elle fait la promotion d'une culture axée sur la qualité, elle est une mentore et une rassembleuse passionnée, et elle a prouvé son efficacité dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies technologiques en appui aux objectifs d'affaires associés à la recherche et au développement. Nous sommes ravis de l'accueillir dans notre équipe de haute direction afin de nous aider à continuer de dépasser les attentes de nos clients. »

Pour en savoir plus sur les solutions d'endpoint, consultez le endpointclinical.com.

À propos d'endpoint

endpoint est un fournisseur de systèmes et de solutions de technologie de réponse interactive (IRT®) qui appuient l'industrie des sciences de la vie. Au cours de la dernière décennie, l'équipe de professionnels centrés sur le client de l'entreprise a mis en place un ensemble de technologies en constante évolution pour aider ses commanditaires à obtenir des résultats lors de leurs essais cliniques. PULSE®, la solution dynamique de technologie de réponse interactive pour la répartition aléatoire et la gestion de patients, la gestion de site et la gestion de l'approvisionnement en médicaments de l'entreprise, et DRIVE, son outil de gestion de fournitures cliniques de pointe se sont avérés efficaces pour tirer le maximum de la chaîne d'approvisionnement et réduire les coûts d'exploitation, et garantir une posologie adaptée aux besoins des patients en temps opportun. Le siège social d'endpoint est situé à San Francisco, en Californie, et l'entreprise possède des bureaux partout aux États-Unis, en Europe et en Asie. www.endpointclinical.com

