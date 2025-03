MALVERN, Pennsylvanie, le 11 mars 2025 /CNW/ - Endo, Inc. (« Endo » ou la « Société ») (OTCQX : NDOI) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente définitive pour céder ses activités pharmaceutiques internationales, principalement exploitées par l'entremise de la société pharmaceutique spécialisée canadienne Paladin Pharma Inc., à Thérapeutique Knight inc. pour une contrepartie totale allant jusqu'à 99 millions de dollars, consistant en un paiement initial en espèces de 84 millions de dollars et jusqu'à 15 millions de dollars supplémentaires en paiements futurs potentiels, sous réserve de l'atteinte de certains jalons.



Thérapeutique Knight est une société pharmaceutique spécialisée qui se concentre sur l'acquisition, l'obtention de licences, la vente de licences, le marketing et la commercialisation de produits pharmaceutiques innovants délivrés sur ordonnance, principalement au Canada et en Amérique latine.

« Ce dessaisissement est une étape importante de notre transformation stratégique, et nous allons investir dans nos principaux actifs de croissance, a déclaré Scott Hirsch, PDG par intérim d'Endo. Nous sommes convaincus que Paladin est en bonne position pour poursuivre sa réussite sur le marché canadien et que Thérapeutique Knight est le partenaire idéal pour écrire le prochain chapitre de l'histoire de Paladin. Nous remercions l'équipe talentueuse de Paladin pour son dévouement et ses nombreuses contributions. »

La clôture de la transaction est soumise à la satisfaction des conditions réglementaires habituelles, y compris à l'obtention de l'autorisation antitrust au Canada, ce qui devrait se produire au milieu de l'année 2025.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, toute déclaration de M. Hirsch, toute déclaration relative au dessaisissement des activités pharmaceutiques internationales et toute déclaration faisant référence à des résultats futurs attendus, estimés ou anticipés ou qui ne se rapportent pas uniquement à des faits historiques. Les déclarations contenant les termes tels que « croit », « s'attend », « anticipe », « entend », « estime », « prévoit », « fera », « peut », « envisage », « a l'intention de », « orientation », « futur », « avenir » ou toute autre expression semblable sont des déclarations prospectives. Puisque ces déclarations reflètent les opinions, les attentes et les croyances actuelles d'Endo concernant des événements futurs, elles impliquent des risques et des incertitudes, dont certains peuvent ne pas être prévisibles à l'heure actuelle. Bien qu'Endo estime que ces déclarations prospectives et autres renseignements sont fondés sur des hypothèses et des attentes raisonnables, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive à ces déclarations et autres renseignements prospectifs. Les résultats réels peuvent différer matériellement et négativement des attentes actuelles sur la base d'un certain nombre de facteurs, notamment : la capacité des parties à satisfaire aux conditions du dessaisissement des activités pharmaceutiques internationales, y compris les approbations réglementaires requises; la capacité à réaliser le dessaisissement dans les délais prévus ou à le réaliser tout simplement; l'impact potentiel du dessaisissement sur les activités d'Endo; le risque que la réalisation du dessaisissement soit plus difficile, plus longue et plus coûteuse que prévu; l'évolution de la concurrence, du marché ou des conditions réglementaires; l'évolution de la législation ou de la réglementation; la capacité à obtenir et à maintenir une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle; les effets de la concurrence; le calendrier et l'incertitude des résultats de la recherche et du développement et des processus réglementaires; les réformes des soins de santé et de la maîtrise des coûts, y compris les politiques gouvernementales en matière de prix, d'impôts et de remboursements; les litiges et autres différends; l'acceptation par les consommateurs et les médecins des produits actuels et nouveaux; les résultats de tiers sur lesquels nous comptons pour obtenir des biens et des services; les problèmes liés à notre chaîne d'approvisionnement; la capacité de développer et d'élargir notre portefeuille de produits, de lancer de nouveaux produits et de continuer à développer le marché pour nos produits; et l'efficacité des campagnes publicitaires et autres campagnes promotionnelles. Endo n'assume aucune obligation de mise à jour publique de toute déclaration prospective, qu'elle résulte de nouveaux renseignements, de futurs développements ou de toute autre nature, à moins que cela ne soit requis en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Des renseignements supplémentaires concernant les facteurs de risque, y compris ceux mentionnés ci-dessus, se trouvent dans les communiqués de presse émis par Endo et dans les dépôts publics d'Endo auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris la discussion sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le plus récent formulaire 10-Q d'Endo et dans le prospectus final d'Endo déposé conformément à la règle 424(b) en vertu de la Securities Act de 1933, telle que modifiée, en lien avec le formulaire S-1/A d'Endo.

