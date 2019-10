ENCQOR 5G annonce l'accès au premier service de réseau à ondes millimétriques au Canada

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de la plus récente mise à niveau de son réseau, ENCQOR 5G est fier d'annoncer une véritable révolution technologique. Le premier réseau public à ondes millimétriques 5G au Canada est opérationnel chez Investir Ottawa, et sera déployé dans les autres sites du projet ENCQOR 5G au Québec et en Ontario au cours des prochaines semaines.

« Notre gouvernement est heureux d'être un partenaire offrant aux entreprises la possibilité de développer des avancées technologiques afin d'améliorer la fonction et l'accès au haut débit mobile », a déclaré le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, Vic Fedeli. « Nous sommes engagés dans un plan quinquennal de 315 millions de dollars visant à étendre les services à large bande et cellulaires en Ontario. »

Appuyé par la technologie d'accès radio 5G NR « non autonome » et les services mobiles de base fournis par Ericsson et une liaison grande distance habilitée par les solutions d'optique cohérente de Ciena, le réseau sans fil ENCQOR 5G peut atteindre un débit mobile allant jusqu'à 1,9 Gbit/s, soit une bande passante suffisante pour prendre en charge 90 flux de données vidéo de 4 k. Ces débits mobiles ultrarapides, associés à une latence considérablement réduite, permettront d'envisager, de développer et de tester une variété de nouveaux services mobiles à large bande dans le cadre de l'initiative ENCQOR 5G.

« Ericsson ouvre la voie pour amener le 5G au Canada, et notre collaboration avec ENCQOR est un élément essentiel de cette évolution », a déclaré Graham Osborne, président d'Ericsson Canada. « Le lancement de ce réseau 5G sur de l'équipement Ericsson dans le cadre du projet ENCQOR constitue une réalisation technologique majeure qui favorisera des recherches de pointe et des innovations révolutionnaires. »

« Nous attendons de notre expérience du haut débit mobile une connectivité rapide, fiable et agile », a déclaré Steve Alexander, directeur de la technologie chez Ciena. « Ce dernier développement technologique mené par ENCQOR 5G contribuera à ouvrir de nouvelles perspectives aux utilisateurs finaux mobiles, personnes et machines, pour améliorer de manière significative l'expérience en ligne mobile pour les applications grand public et professionnelles - où que vous soyez, à tout moment et en tout temps. »

Les capacités du réseau 5G sont à l'origine de la plus importante percée technologique depuis le passage généralisé des réseaux commutés à l'Internet à haut débit. Les applications disruptives permises par cette technologie changeront fondamentalement la façon dont les services sont offerts, révolutionneront la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure et créeront par le fait même des occasions extraordinaires, même si ce modèle d'affaires risque d'être bientôt dépassé.

« Avec cette nouvelle mise à niveau du réseau ENCQOR, le banc d'essai sera en mesure de supporter les essais d'applications nécessitant plus de bande passante et une latence réduite, permettant ainsi aux innovateurs Canadiens de faire directement l'expérience de la 5G dans nos 5 sites de l'Ontario et du Québec dans des domaines tels que les villes intelligentes, les véhicules autonomes, l'industrie 4.0, le multimédia et les jeux, les réseaux électriques intelligents, la santé et plusieurs autres. », mentionne Pierre Boucher, Directeur général, Innovation ENCQOR.

À propos d'ENCQOR 5G

Le projet ENCQOR 5G est financé par les gouvernements du Canada, du Québec et de l'Ontario ainsi que par Ericsson, Ciena, Thales, CGI et IBM, des chefs de file de l'industrie. Le projet ENCQOR 5G est coordonné par Innovation ENCQOR, et mis en œuvre en Ontario par les Centres d'excellence de l'Ontario et au Québec par Innovation ENCQOR, le CEFRIO et Prompt. L'initiative vise à réunir des spécialistes du domaine et des universitaires pour favoriser les progrès de la recherche, l'innovation et la démonstration et l'expérimentation d'applications dans le cadre de bancs d'essai 5G précommerciaux.

