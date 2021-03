Encourager l'entrepreneuriat dans toutes les régions du Québec - Près de 1,9 M$ en bourses d'honneur accordés à de jeunes entrepreneurs

QUÉBEC, le 1er mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec décerne 75 bourses d'honneur de 25 000 $ chacune à de jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans, issus de 16 régions du Québec, pour favoriser le développement de leur entreprise. Chaque récipiendaire bénéficiera également d'un accompagnement gratuit d'un an, offert par le Réseau Mentorat. La cérémonie de reconnaissance aura lieu le 18 mars prochain, au cours de l'événement virtuel Expo Entrepreneurs 2021.

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, est heureuse de souligner cette excellente nouvelle.

Une bourse d'honneur est une aide financière ponctuelle accordée à un entrepreneur prometteur afin de compléter l'offre de financement traditionnel. La sélection des entreprises lauréates a eu lieu à la suite d'un appel de candidatures, le troisième du genre, lancé en septembre dernier. Ainsi, 410 projets ont été évalués selon, notamment, leur originalité, leur caractère novateur, leur plan marketing et leur analyse de marché.

Citations :

« Je félicite les gagnants des 75 bourses d'honneur pour l'année 2020. Le Québec a besoin de jeunes entrepreneurs en vue d'assurer sa vitalité économique, et cette initiative est une belle façon de stimuler la création d'entreprise. Je tiens à souligner la grande mobilisation des différents intervenants régionaux et la concertation entre eux. Plus il y aura d'entreprises en croissance, plus nous générerons de la richesse partout au Québec. Nous comptons sur l'énergie, la créativité et l'audace de leurs dirigeants pour faire croître et prospérer les régions. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent

« Les enjeux et les défis économiques auxquels nous sommes confrontés sont nombreux. La pandémie a frappé le Québec de plein fouet, et le gouvernement s'affaire à le remettre en marche. Soutenir et accompagner de jeunes entrepreneurs permet de poser un jalon important dans le passage vers une économie transformée, renouvelée et tournée vers l'avenir. Bravo aux récipiendaires! »

MarieChantal Chassé, adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation pour les volets Innovation et entrepreneuriat

Faits saillants :

Les 410 candidatures reçues ont été évaluées par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, conjointement avec le Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation- Desjardins de l'Université du Québec à Trois-Rivières, les espaces régionaux d'accélération et de croissance, les tables d'action en entrepreneuriat de chacune des régions et plusieurs entrepreneurs.

l'Université du Québec à Trois-Rivières, les espaces régionaux d'accélération et de croissance, les tables d'action en entrepreneuriat de chacune des régions et plusieurs entrepreneurs. L'attribution de bourses d'honneur en soutien aux entrepreneurs constitue la mesure 24 du Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat. De 2018 à 2022, 10 millions de dollars ont été octroyés pour sa mise en œuvre. L'objectif : la remise, à des entrepreneurs de toutes les régions du Québec, de 400 bourses d'honneur. Parmi celles-ci, 25 % sont remises à des entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle par le biais d'Entreprendre ici.

En 2018 et en 2019, 195 bourses d'honneur de 25 000 $ ont été attribuées, dont 50 à des entrepreneurs de la diversité de tous âges et 145 à des entrepreneurs de 18 à 35 ans.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional

Renseignements: Sources : Lanie Dufour, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 418 691-5650; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca