MONTRÉAL, le 23 juin 2021 /CNW/ - Le Groupe Cirque du Soleil (« Cirque du Soleil ») est très heureux d'annoncer la réouverture de spectacles supplémentaires en tournée et à Las Vegas. Après avoir fait l'annonce de la réouverture de deux de ses spectacles les plus emblématiques de Las Vegas (NV), « O » et Mystère, ainsi que la venue des spectacles de tournée KOOZA à Punta Cana en République dominicaine et LUZIA au Royal Albert Hall à Londres en Angleterre le 21 avril dernier, le Cirque du Soleil est ravi de confirmer aujourd'hui l'ajout de cinq nouveaux spectacles à sa liste de spectacles en vente.

The Beatles LOVE , une création du Cirque du Soleil , coproduit en collaboration avec Apple Corps Ltd, reprendra l'affiche au Mirage le 26 août prochain. Les billets seront mis en vente dès demain, le 24 juin 2021.

, une création du , coproduit en collaboration avec Apple Corps Ltd, reprendra l'affiche au Mirage le 26 août prochain. Les billets seront mis en vente dès demain, le 24 juin 2021. Michael Jackson ONE du Cirque du Soleil , en collaboration avec la Succession de Michael Jackson , reprendra sa résidence exclusive au Mandalay Bay Resort & Casino dès le 19 août 2021.

du , en collaboration avec la Succession de , reprendra sa résidence exclusive au Mandalay Bay Resort & Casino dès le 19 août 2021. Alegría , une des productions emblématiques sous Grand Chapiteau du Cirque du Soleil , sera à Houston, Texas , au Sam Houston Race Park à partir du 18 novembre 2021.

, une des productions emblématiques sous Grand Chapiteau du , sera à , au à partir du 18 novembre 2021. KOOZA , spectacle acclamé par plus de 8 millions de spectateurs et par les critiques à travers le monde, sera présenté dans le Vieux-Port de Montréal (QC) à partir du 28 avril 2022.

De plus, Blue Man Group, affilié au Groupe Cirque du Soleil, sera de retour à Chicago et à New York à partir du 18 août et du 3 septembre 2021, respectivement, et à Las Vegas à compter du 24 juin prochain.

Aujourd'hui marque également pour le Cirque du Soleil le coup d'envoi d'un mouvement mondial de solidarité envers l'industrie du divertissement live et de tous les artistes avec le lancement de la campagne #intermissionisover. Depuis le début de la crise sanitaire, la communauté artistique et tout son écosystème ont subi des dommages sans précédent, étant parmi les premiers à avoir dû mettre leurs activités sur pause. Avec cette initiative, le Cirque du Soleil souhaite mettre en lumière la résilience dont ont fait preuve ceux qui forgent notre culture artistique, et apporter un maximum de visibilité aux défis auxquels ils sont confrontés en cette période de relance à travers le monde.

Pour souligner le lancement, le Cirque du Soleil a fait appel à des fans du cirque et des artistes du monde entier afin de diffuser son message d'espoir, pour qu'ils partagent sur les médias sociaux des photos et des vidéos d'eux au travail ou dans leur quotidien alors qu'ils se préparent activement à la relance des spectacles, ou de ce que ce moment signifie pour eux, en utilisant le mot-clic #intermissionisover et portant fièrement le t-shirt officiel de l'initiative. Vous pouvez dès maintenant avoir accès aux divers contenus sur le site web de l'entreprise ainsi que sur les diverses plateformes sociales du Cirque.

« Ensemble, joignons nos voix afin de célébrer le retour sur scène des artistes », a déclaré Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil. « Inondons les réseaux sociaux de messages d'espoir, de courage et de persévérance. Nous vous invitons à vous joindre à nous en soutien à vos artistes préférés, vos salles de spectacles locales, vos amis et familles qui travaillent dans l'industrie du divertissement live et des arts de la scène. L'entracte est terminé. Place au spectacle ! »

Le Cirque du Soleil invite ses fans et toute la population à rejoindre le mouvement en partageant leurs meilleurs souvenirs de spectacles en utilisant le mot-clic #IntermissionIsOver. Le t-shirt officiel de la campagne sera disponible à partir de demain au prix de 35,00 $ (USD) sur le site web du Cirque du Soleil.

« Le Cirque du Soleil vous remercie d'avance de tout cœur pour votre soutien à la communauté artistique », a ajouté M. Lamarre. « C'est le moment de célébrer la résilience de notre industrie et la relance des arts et de la culture. »

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file de l'industrie du divertissement live. En plus de produire des spectacles d'art circassien de renommée internationale, l'entreprise d'origine canadienne met son approche créative au service d'une grande variété de formes de divertissement, notamment les productions multimédias, les expériences immersives, les parcs thématiques et les événements spéciaux. Au-delà de ses diverses créations, le Groupe Cirque du Soleil vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site leGroupeCirqueduSoleil.com .

