Enclos à caribous - Québec rappelle aux représentants des médias la procédure à suivre pour obtenir des images

QUÉBEC, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) réitère toute sa collaboration avec les représentants et représentantes des médias et leur rappelle la marche à suivre pour obtenir du matériel visuel en lien avec les enclos à caribous.

Cette mise au point est nécessaire en raison d'une situation survenue lundi matin, alors que les membres de l'équipe de l'émission La semaine verte se sont rendus dans le secteur de Charlevoix afin d'effectuer une capture d'images. C'est une opération que dénonce le MFFP, d'autant plus que Radio-Canada avait été avisée que l'accès aux installations est réservé au personnel. Heureusement, l'enclos actuellement en construction ne contenait aucune bête. Seul un entrepreneur était sur place.

Il importe de rappeler l'importance pour tous de respecter les règles, à la fois pour des raisons de sécurité, mais aussi pour préserver la quiétude des animaux. La mise en enclos des caribous a pour but d'assurer la protection de ces populations en situation très précaire, ce qui implique de favoriser la tranquillité des bêtes. Afin de limiter le plus possible les perturbations, l'accès aux lieux est donc réservé au personnel responsable d'assurer la gestion des enclos.

Cet événement donne l'occasion au MFFP de rappeler aux représentants et représentantes des médias la marche à suivre pour obtenir du matériel visuel en lien avec les enclos à caribous. Le Ministère maintient son intention de collaborer avec les médias pour rendre disponibles les images lorsque les conditions le permettront. Les demandes doivent être adressées à l'équipe des relations avec les médias à [email protected].

