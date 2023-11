Cogeco possède maintenant du spectre couvrant 100 % des territoires actuellement desservis par sa zone de couverture canadienne à large bande

MONTRÉAL, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) (« Cogeco Communications » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer un investissement de 190 millions de dollars pour acquérir 99 licences de spectre dans le cadre des enchères de la bande de 3800 MHz. Cet investissement s'intègre parfaitement aux licences 2500 MHz et 3500 MHz acquises précédemment et représente un pas de plus vers l'ajout de services mobiles sans fil à l'offre de Cogeco Communications. Cogeco dispose désormais d'un spectre couvrant 100 % de sa zone de couverture canadienne à large bande.

« Cet investissement pour l'acquisition de spectre prêt pour la 5G, obtenu à un prix avantageux de 0,27 $ par MHz-POP, permet à Cogeco de poursuivre ses plans en vue d'une entrée dans le marché des services sans fil mobiles d'une manière financièrement disciplinée dans nos marchés au Canada », a mentionné Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications. « Nous nous préparons à lancer notre opération mobile au Canada en utilisant le régime dédié aux exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV) établi par le CRTC. Il va de soi que cette dernière est tributaire de l'obtention, par l'entremise de négociations ou d'un processus d'arbitrage, de tarifs satisfaisants pour l'accès aux réseaux des principaux joueurs. »

Cet investissement de 190 millions de dollars comprend l'acquisition de spectre de grande valeur dans les régions de Toronto, Montréal et Ottawa afin de créer des conditions économiques favorables pour servir nos futurs clients. Le reste de l'investissement couvre des licences de spectre dans plusieurs autres régions de l'Ontario, ainsi que dans plusieurs régions du Québec.

À propos de Cogeco Communications inc.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert, Cogeco Communications inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord, desservant 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline, Cogeco Communications fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

