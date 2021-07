Le spectre détenu par Cogeco couvre maintenant des régions où habitent 3,6 millions de Canadiens.

MONTRÉAL, le 29 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) (« Cogeco Communications » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle investira 295 millions $ pour acquérir 38 licences de spectre dans le cadre des enchères de la bande de 3500 MHz. Cet investissement représente un pas de plus vers l'ajout d'un service sans fil mobile à l'offre de Cogeco Communications.

« Combinés à la récente décision réglementaire du CRTC sur les services sans fil et à notre robuste réseau régional à large bande qui est en pleine expansion, ces investissements de spectre permettent à Cogeco de développer davantage ses plans en vue d'une entrée dans le marché des services sans fil mobiles d'une manière financièrement disciplinée, dans tous nos principaux marchés au Canada », a mentionné Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications. « Nous sommes toujours vivement intéressés à offrir plus de choix aux consommateurs en matière de services sans fil. Alors que nous sommes à préparer nos prochaines étapes, la mise en place par le CRTC de modalités et de conditions raisonnables conformément au nouveau cadre réglementaire portant sur les services sans fil, ainsi que l'obtention de tarifs satisfaisants pour l'accès aux réseaux des principaux joueurs, seront cruciales. »

Le montant de 295 millions $ qui sera investi par Cogeco Communications inclut 205 millions $ pour l'acquisition de 30 MHz de spectre dans la grande région de Toronto, une région qui représente environ 33 % du réseau filaire à large bande de la Société en Ontario. Le reste de l'investissement va couvrir du spectre dans plusieurs autres régions en Ontario ainsi que dans la région de Trois-Rivières au Québec.

Avec ces nouvelles licences de spectre et celles acquises précédemment, Cogeco Communications possède maintenant du spectre couvrant 91 % des territoires actuellement desservis par ses services à large bande au Canada, ce qui représente une population de 3,6 millions de Canadiens, dont beaucoup vivent dans des régions rurales et moins bien desservies.

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

