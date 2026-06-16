Encadrement des professions - l'OPIQ salue l'ouverture de travaux d'intégration

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - L'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) accueille favorablement le lancement, par l'Office des professions du Québec, de travaux exploratoires sur l'intégration des techniciens paramédics et des perfusionnistes cliniques au sein de l'Ordre.

« Nous abordons cette démarche dans un esprit de collaboration et d'ouverture. L'expertise des techniciens paramédics et des perfusionnistes cliniques est précieuse et leur éventuelle intégration permettrait de faire de l'Ordre un véritable pôle structurant des soins critiques au Québec ; à l'intérieur comme à l'extérieur de l'hôpital et au-delà des blocs opératoires », explique Karine Grondin, présidente de l'OPIQ.

En mai dernier, le conseil d'administration s'est montré ouvert à l'amorce de tels travaux, à la suite d'une demande de l'Office des professions du Québec. Cette ouverture témoigne de la volonté de l'OPIQ de jouer un rôle mobilisateur et avant-gardiste au sein du système professionnel québécois.

« À chaque étape, nous avons rappelé que toute démarche d'intégration doit s'inscrire dans un cadre prévisible et qu'une période de stabilité suffisante demeure essentielle pour assurer la consolidation et le développement durable d'une nouvelle communauté de pratique », conclut madame Grondin.

À propos de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

L'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec a pour mission la protection du public, en assurant à la population québécoise des soins cardiorespiratoires sécuritaires et de qualité. Il regroupe plus de 4500 inhalothérapeutes qui travaillent principalement au sein des établissements publics de santé du Québec.

SOURCE Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ)

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