Encadrement de la vente de boissons énergisantes chez les mineurs : Les milieux du sport et de la santé se joignent au Mouvement Zachary Miron

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - À la suite de la rencontre tenue le 21 avril dernier entre la ministre de la Santé, madame Sonia Bélanger, et les représentants des différents partis politiques concernant l'encadrement des boissons énergisantes chez les mineurs, le Mouvement Zachary Miron franchit une étape importante. Bien que le Mouvement salue la volonté d'écoute de la ministre, il note qu'aucun engagement concret n'a encore été pris du côté du gouvernement Fréchette. Pour appuyer l'urgence d'une loi, c'est une vague de nouveaux alliés qui s'ajoutent aujourd'hui, renforçant un front commun devenu désormais incontournable.

Zachary Miron est décédé en janvier 2024 après avoir consommé une boisson énergisante dont les ingrédients ont interagi avec une médication prescrite pour son TDAH. Crédits photo : Gracieuseté de la famille Miron-Martinez. (Groupe CNW/Collège de Montréal)

De nouveaux alliés de poids : des organisations du sport et de la santé se joignent à la cause

Le Mouvement Zachary Miron accueille l'arrivée de partenaires des milieux du sport et de la santé. En effet, Sports Québec, regroupant 67 fédérations sportives et 17 unités régionales de loisirs et de sports, le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ), la Ligue de développement du Hockey M18 AAA, la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec, l'organisme Fillactive, l'Alliance Sport-Études et la Fondation Aléo se joignent au regroupement. Ensemble, ces organisations accueillent plus d'un million de membres, en majorité des jeunes, à l'échelle de la province.

Le Mouvement peut également compter sur le soutien de Pierre Lavoie, fondateur du Grand Défi Pierre Lavoie.

De plus, des partenaires du milieu de la santé renforce aujourd'hui les rangs du Mouvement. En effet, la Fédération des kinésiologues du Québec, le Collectif Vital et l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) apportent leur voix et leur expertise essentielles pour l'information et la prévention. Ensemble, ces acteurs de premier plan réitèrent l'importance de mettre en place deux mesures phares pour la santé publique :

L'interdiction de la vente et de la distribution de boissons énergisantes aux mineurs de moins de 16 ans. Une prévention médicale accrue, incluant la sensibilisation des professionnels de la santé concernant les risques cardiaques liés à l'interaction possible avec les psychostimulants.

« Nous ne sommes plus seulement quelques directions d'écoles; le Mouvement est désormais le reflet d'une société qui souhaite protéger ses enfants par un encadrement rigoureux. Tant que la réglementation ne sera pas officiellement modifiée pour protéger nos jeunes, notre mouvement continuera de croître. Nous réitérons notre main tendue à la ministre Bélanger pour transformer son écoute en un engagement législatif concret, afin que le nom de Zachary soit le dernier associé à une telle tragédie. » - Patricia Steben, directrice générale du Collège de Montréal et porte-parole des trois écoles initiatrices.

« Le sport et l'activité physique riment avec santé; la performance ne doit jamais se faire au détriment de la santé. Nos organisations sportives ont à cœur de protéger l'intégrité physique de nos jeunes sportifs. Nous appuyons le Mouvement Zachary Miron pour restreindre l'accès aux boissons énergisantes et toutes les démarches pour sensibiliser la population à propos des risques.» - Sébastien Théberge, président de Sports Québec.

« Le sport étudiant repose sur des valeurs de santé, de sécurité et du développement d'un mode de vie sain et actif. Il est de notre responsabilité collective de créer des environnements favorables au développement des jeunes. » - Gustave Roel, chef de la direction du RSEQ.

« La consommation de boissons énergisantes chez les jeunes n'est pas banale : ce sont des boissons riches en sucres libres, en caféine et largement promues auprès des jeunes. Au Québec, 86 % de la population supporte l'interdiction de la vente de boissons énergisantes caféinées aux jeunes de moins de 16 ans.1 On constate un fort appui envers cette mesure. » - Marie-Jeanne Rossier-Bisaillon, nutritionniste et directrice du Collectif Vital.

La mémoire de Zachary au coeur du combat : un mouvement qui ne s'essoufflera pas

Le cœur de cette mobilisation demeure la quête de justice de la famille de Zachary Miron. Son courage face à la perte de leur fils et son souhait de changement dans la loi ont transformé une douleur privée en une mission collective de protection de la jeunesse. Les organisations nommées plus haut souhaitent que le gouvernement pose un geste concret pour la sécurité des jeunes.

Rappelons que le réseau scolaire en entier a fait front commun il y a deux semaines autour de la cause visant à interdire la vente et la distribution de boissons énergisantes aux jeunes de moins de 16 ans, créant ainsi un ralliement sans précédent orchestré en appui aux parents de Zachary, Veronica Martinez et David Miron. En effet, la Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) a pu donner une grande portée l'appel initié par les directions générales de l'Externat Sacré-Cœur, du Collège de Montréal et du Collège Charles-Lemoyne, Jasun Taparauskas, Patricia Steben et David Bowles.

Informations complémentaires

Pétition : Mouvement Zachary Miron

______________________________________ 1 Selon un sondage Léger pour le compte du Collectif Vital réalisé en avril 2026 auprès de 1000 Québécois et Québécoises âgés de 18 ans et plus.

SOURCE Collège de Montréal

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