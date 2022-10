SALT LAKE CITY, 25 octobre 2022 /CNW/ -- Bitt se joint à la Banque centrale du Nigeria (CBN) pour célébrer le premier anniversaire de l'eNaira. Depuis son lancement le 25 octobre 2021, les citoyens et résidents du Nigeria ont été les premiers sur le continent africain à pouvoir utiliser une monnaie numérique légale pour leurs transactions financières quotidiennes.

Bitt et la CBN continuent de travailler avec diligence pour mettre en œuvre les mises à jour d'eNaira conformément à la feuille de route publiée par la CBN. Le plan de mise en œuvre comporte trois phases. Le déploiement du projet est actuellement à la phase deux. En plus de l'intégration des clients et des commerçants bancarisés et de l'intégration et de l'optimisation des systèmes bancaires de base pour faciliter les transactions dans l'écosystème actuel de l'eNaira, d'autres avancées importantes ont été réalisées :

intégration des clients non bancarisés et des transactions en USSD;

intégration de la fonctionnalité QR et des transferts de fonds de gros au National Payment Service;

intégration des opérateurs de transfert de fonds international et du système de gestion de monnaie numérique pour les échanges d'eNaira;

support multilingue pour les applications mobiles et l'USSD;

intégration des SMS grâce au service de passerelle SMS de la CBN;

renforcement de la sécurité.

Les prochaines phases comprendront :

l'intégration de la plateforme Nigerian Trade and Exchange;

des jetons propres au secteur pour les subventions;

des paiements programmables pour les scénarios de paiement eNaira.

« Cette année a été remplie de premières pour l'Afrique, a déclaré Brian Popelka, chef de la direction de Bitt. Le fait d'être des pionniers nous donne l'occasion d'être les premiers à trouver des solutions et à tracer la voie à suivre. Le jalon d'un an annoncé aujourd'hui est une réalisation exceptionnelle pour la Banque centrale du Nigeria et les équipes de Bitt. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre partenariat dans le cadre de ce projet de déploiement de monnaie fiduciaire numérique et d'offrir des fonctionnalités supplémentaires pour étendre la valeur de l'eNaira à tous les Nigérians et au monde entier. »

Bitt a veillé à ce que les Nigérians jouent un rôle central dans ce projet en élargissant son équipe mondiale pour y inclure des ingénieurs, des gestionnaires de produits et des cadres nigérians. « L'utilisation des talents locaux renforce notre engagement envers le Nigeria et l'ensemble du continent africain, a expliqué Imran Khan, vice-président à la direction, Partenariats. Nous nous efforçons de réduire les coûts d'infrastructure et d'améliorer l'accès et l'expérience utilisateur en matière de réception et d'envoi d'argent, favorisant ainsi l'inclusion financière dans toute l'Afrique ».

