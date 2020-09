Lors de cet événement, GAC a dévoilé sa première voiture particulière à pile à hydrogène, Aion LX Fuel Cell, attirant les grands observateurs et médias du secteur du fait de ses avantages décisifs tels que ses temps de charge rapides, sa longue autonomie de la batterie et sa pollution nulle. Les experts de l'industrie, saluant l'avènement des véhicules à pile à combustible à hydrogène, y voient prochainement une solution écophile populaire dans la catégorie des véhicules à émission carbone nulle.

En effet, pour en avoir fait une priorité stratégique, c'est-à-dire le débat sur le climat, le groupe GAC privilégie l'énergie propre à base d'hydrogène, dite « l'énergie ultime » du 21e siècle, à l'heure même où les véhicules à pile à hydrogène constituent déjà une technologie d'avenir avec des perspectives de développement prometteuses.

Qui plus est, en lançant l'Aion LX Fuel Cell, voiture à pile à hydrogène, le groupe GAC a acquis un avantage pointu dans cette technologie, d'autant plus que son véhicule, conçu sur la plateforme GEP 2.0, est équipé d'un système de pile à hydrogène développé en toute indépendance par le groupe GAC.

Par ailleurs, comme il a été démontré, le véhicule à pile à hydrogène de GAC résout plusieurs problèmes que connaissent les véhicules actuels à énergie renouvelable. Tout d'abord, il ne prend que de 3 à 5 minutes pour se recharger à chaque reprise, ce qui est plus court que le temps de charge de la plupart des véhicules électriques actuels. En deuxième lieu, l'autonomie NCEE (nouveau cycle d'essai européen) de cette voiture dépasse les 650 km, atteignant donc les références internationales. Troisièmement, cette voiture résout également le problème de l'allumage et du fonctionnement à basse température : à moins 30°C, un démarrage à froid, à l'aide d'un seul bouton, peut être enclenché sans source de chaleur externe, sans affecter l'autonomie de croisière. Plus important encore, ses émissions ne sont que de l'eau pure et l'élément filtrant embarqué peut filtrer 99 % des particules inhalables, ce qui permet non seulement de réduire la pollution mais aussi de purifier l'air ambiant.

La voiture, Aion LX Fuel Cell, a également fait l'objet d'une mise à niveau complète afin de dépasser les attentes en matière de sécurité. Bâtie sur la cote de sécurité cinq étoiles, celle du modèle original Aion LX, elle a également subi avec succès des tests de sécurité particulièrement exigeants tels que la collision latérale de la colonne à 32 km/h et la collision arrière à 80 km/h.

Surfant sur la vague de la technologie et de la numérisation, le groupe GAC a pris les devants en se dotant d'une feuille de route stratégique pour l'innovation technologique à l'échelle de l'industrie. Ces dernières années, GAC MOTOR s'est développée rapidement sur les marchés étrangers. Fort du soutien scientifique et technologique du groupe GAC, le groupe entend, comme il en a pris l'engagement, faire découvrir au monde entier le plaisir de la conduite assistée par la haute technologie et continuer de créer pour l'humanité un mode de vie mobilité au meilleur rapport qualité-prix.

