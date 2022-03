En soutien à l'organisme Les Petits Frères - Corbeil lance une nouvelle édition des P'tits plats en héritage pour lutter contre l'isolement des personnes aînées

Les P'tits plats en héritage est un recueil de recettes élaboré grâce à la participation des Grandes Amies et des Grands Amis, des personnes âgées seules accompagnées par Les Petits Frères.

Une trentaine de Grandes Amies et Grands Amis du Québec ont participé au recueil. Chacune et chacun a sélectionné sa meilleure recette traditionnelle, transmise de génération en génération

Aujourd'hui, Corbeil lance l'édition digitale du livre de recettes en soutien à l'organisme Les Petits Frères, à laquelle quatre personnalités québécoises ont participé.

Quatre personnalités québécoises s'engagent pour la cause

Créées en collaboration avec Urbania, chacune des capsules met en scène deux personnalités de deux générations différentes réunies dans une cuisine pour discuter des échanges intergénérationnels à travers le prisme de sujets de société, tels que la diversité et l'environnement :

La capsule sur la diversité met en vedette Nicolas Michon et Joséphine Bacon et est déjà en ligne;

La capsule sur l'environnement met en vedette Émile Roy et Laurence Jalbert et sera dévoilée le 7 avril 2022.

L'importance des liens intergénérationnels

Riche d'une histoire de 73 ans d'histoire, Corbeil, une entreprise bien de chez nous, a contribué à d'innombrables moments de rencontres et de partage culinaires dans les cuisines des Québécois. En soutenant l'initiative des P'tits plats en héritage, elle vise à encourager la création de zones d'échanges favorables à la transmission du savoir, qui est au cœur des familles québécoises.

Les P'tits plats en héritage, un projet qui symbolise la transmission et le partage, nous rappelle les moments réjouissants vécus avec nos parents et grands-parents. Par ailleurs, une trentaine de personnes aînées seules, les Grandes Amies et des Grands Amis des Petits Frères, ont été mobilisées pour l'élaboration de ce livre de recettes. Ce recueil a ainsi contribué à rompre la solitude de certaines personnes du grand âge qui n'ont pas toujours la chance de pouvoir échanger avec leur famille ou des proches.

Citations

« L'isolement des personnes aînées est une cause qui nous tient à cœur chez Corbeil et il était naturel pour nous de poursuivre notre engagement à travers cette belle initiative. Cette nouvelle édition met également en lumière la diversité culturelle et la préservation de l'environnement, qui sont au cœur de nos engagements en tant qu'entreprise citoyenne. Ce lancement est le reflet de notre responsabilité sociale d'entreprise et nous sommes particulièrement fiers de continuer de redonner à ceux et celles qui ont bâti hier la société que nous apprécions aujourd'hui. »

- Nathaly Lebrun, vice-présidente, Commerce de détails, Corbeil

« Cette initiative de Corbeil s'inscrit pleinement dans les valeurs des Petits Frères, qui croient avec conviction que les personnes du grand âge apportent une grande richesse et un réel dynamisme à notre communauté. Dans ces capsules vidéo, on présente des modèles positifs d'échanges intergénérationnels et cette démarche est essentielle si l'on veut rapprocher les générations et ainsi mieux accompagner les personnes aînées qui nous entourent. Merci à toutes celles et tous ceux qui se procureront le recueil numérique de recettes; un geste de générosité qui brise l'isolement de personnes aînées seules partout au Québec. »

- Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères

Pour commander votre exemplaire des P'tits plats en héritage et ainsi faire une différence dans la vie des personnes aînées seules :

https://www.lulu.com/fr/fr/shop/corbeil-/les-ptits-plats-en-h%C3%A9ritage-version-remast%C3%A9ris%C3%A9e/ebook/product-ny6n5q.html?page=1&pageSize=4

Pour consulter plusieurs recettes qui se retrouveront dans la nouvelle édition des P'tits plats en héritage : https://petitsplats.corbeilelectro.com/

À propos de Corbeil Électroménagers

Fondée en 1949, Corbeil Électroménagers est une entreprise 100 % québécoise détenue par le Groupe Amiel depuis 2017 et constitue aujourd'hui le plus grand réseau spécialisé en électroménagers au Québec avec près de 30 magasins répartis dans la province et en Ontario. Corbeil Électroménagers rehausse l'expérience de magasinage avec des espaces entièrement repensés pour visualiser et tester les électros, une qualité de services inégalée et un nouveau site Internet transactionnel. À travers son nouveau positionnement, Corbeil pour les bonnes causes, Corbeil Électroménagers s'engage dans les causes environnementales et sociales, l'implication communautaire, la responsabilité sociale et le développement des employés. Pour plus d'information : www.corbeilelectro.com.

À propos des Petits Frères

Depuis près de 60 ans, Les Petits Frères ont comme mission de contrer l'isolement des personnes seules du grand âge en créant autour d'elles une famille engagée et fidèle jusqu'à la fin de leur vie. En action dans 12 régions du Québec, l'organisme est le seul à accompagner les personnes aînées pour toujours, peu importe leur condition, jusqu'à la fin de leur vie et même après. Âgées en moyenne de 85 ans, ces personnes surnommées affectueusement « Grandes Amies et Grands Amis » sont accompagnées pendant quatre ans environ, mais cela peut aller jusqu'à plus de dix ans. La majorité d'entre elles vit avec un faible revenu et près du tiers souffre de troubles complexes de santé. La comédienne Marie-Thérèse Fortin est porte-parole des Petits Frères et, depuis dix ans, la comédienne Béatrice Picard en est la marraine. Les Petits Frères sont agréés par le Programme de normes d'Imagine Canada attestant la qualité, l'efficience et la transparence de l'organisme. Pour plus de détails, visitez petitsfreres.ca.

