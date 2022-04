Grâce à Petal Search, accédez à une expérience de navigation novatrice et diversifiée qui s'étend sur plus de 20 catégories et des millions d'applications, que vous soyez intéressé par les dernières nouvelles, le magasinage, les voyages et plus encore. Vous êtes en mesure de trouver l'information dont vous avez besoin et la transformer en actions.

Grâce à Petal Search, les utilisateurs ont la possibilité de chercher des applications populaires dans leurs régions respectives à l'aide de l'icône « Apps » sur la page d'accueil de Petal Search, ce qui leur permet de trouver des applications préférées.

Appuyez sur l'application Petal Search préinstallée sur votre nouveau téléphone et commencez à la découvrir. Explorez une vaste gamme de services avec des fonctions supplémentaires qui offrent des recommandations intéressantes.

Si vous souhaitez voyager, utilisez la fonction Travel de Petal Search, qui vous aide à planifier facilement votre prochain voyage. Petal Search permet aux utilisateurs de comparer les prix pour trouver le meilleur choix d'hôtels et de vols pour le voyage. Vous pouvez également trouver des informations supplémentaires grâce à la fonction « Nearby Life », comme les avis, les choix alimentaires et les lieux intéressants à visiter dans la région, sans avoir à effectuer de recherches plus approfondies.

Tout le monde aime magasiner également, et grâce à la fonction Shopping de Petal Search, magasinez en ligne facilement n'importe où et n'importe quand. Tapez simplement les mots-clés des produits que vous recherchez et Petal Search affichera les produits avec les offres et tout autre détail que vous souhaitez connaître. Comparez les produits en fonction des images, des prix et plus encore pour vous assurer d'effectuer l'achat dans Petal Search.

En outre, les capacités multimodales de Petal Search fournissent des expériences de recherche au-delà de la simple recherche par mot-clé. Grâce à la recherche visuelle, vivez une expérience de recherche multimédia qui utilise l'intelligence artificielle et qui fournit une base de résultats de recherche pertinents basés sur des images et des photos. Explorez le monde sous un tout nouvel angle.

Pour télécharger et faire l'expérience de Petal Search, veuillez visiter : https://bit.ly/3rpGYGY

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1798628/Petal_Search_Huawei_nova_9_SE.jpg

SOURCE Petal Search, Huawei

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Lingling Wang, +86-18549851515, [email protected]