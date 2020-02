En route pour la Traversée de la lumière!

Le coup d'envoi de l'évènement sera donné à Gaspé, en compagnie de l'Honorable Marie-Eve Proulx , Ministre déléguée au Développement économique régional et Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de Monsieur Daniel Côté , maire de la ville de Gaspé.

Les participants traverseront les plus beaux parcours des MRC du Rocher Percé, et de la Côte de Gaspé et termineront leur traversée dans les majestueuses Chic-Chocs de la Haute Gaspésie.

Des invités lumineux

Des photographes, directeurs de la photographie, vidéastes, et cinéastes ont été invités à célébrer l'exceptionnelle qualité de la lumière gaspésienne pour cette édition unique; Harold Arseneau, Anaïs Barbeau-Lavalette, Charles Bilodeau, Simon Bujold, Jonathan Decoste, Eric Deschamps, Caroline Hayeur, Marius Jomphe, Philippe Lavalette, Emmanuelle Léonard, Pierre Mignot, Nathalie Mongeau, Geneviève Perron, & Dasha Didier Vymetalova seront des nôtres toute la semaine.

Leurs photos seront rassemblées dans une exposition qui se promènera de la Gaspésie à Paris.

À propos des Traversées de la Gaspésie

OBNL fondée en 2003 par Claudine Roy et Thierry Petry, les Traversées ont pour mission de faire découvrir la Gaspésie en dehors de la saison estivale. À la fois évènement sportif et culturel, les Traversées offrent chaque année une semaine de pur plaisir en ski de fond et raquette dans le décor enchanteur de la Gaspésie. Mission accomplie puisque la magie rayonne à travers le monde, et qu'on célèbre l'évènement dans les pages du « Monde », du « Nouvel Obs », du « New-York Times » et du « Guardian ».

Depuis 2014, l'organisme présente la Traversée d'automne, une semaine de randonnée pédestre dans les plus beaux sentiers gaspésiens. En 2019, la « Traversée des Écrivains » fut un franc succès, et la sortie du livre - aux Éditions La Presse - est prévue pour septembre 2020. Avec « la Traversée des poètes », l'édition 2020 sera cette fois portée par la poésie, et le slam. Qu'ils soient d'ailleurs ou d'ici, poètes et slammeurs viendront marcher le pays pour s'en inspirer, et le faire rêver à travers leur parole et leurs écrits.

La mission sociale des Traversées

L'organisation des Traversées se fait un devoir de collaborer avec un maximum d'acteurs d'influence de la région, gastronomie locale, activités avec les écoles, mise en valeurs des artistes gaspésiens. Cette belle effervescente, si vitale pour la Gaspésie, n'est possible que grâce à l'implication enthousiaste de la population gaspésienne et de tous nos partenaires.

SOURCE Traversées de la Gaspésie

Renseignements: TDLG - Geneviève Lefebvre, relations médias (514) 999.5470

Liens connexes

www.tdlg.qc.ca