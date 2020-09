En réponse aux enjeux de l'industrie de la culture et de la créativité face à l'actuelle crise, Talsom, en partenariat avec La Vitrine culturelle présente le « Carnet de reprise des activités pour l'industrie de la culture et de la création »

MONTRÉAL, le 11 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'industrie de la culture et de la création fait partie des industries les plus touchées par la crise sanitaire ayant engendrée une crise économique. D'une industrie présentielle et vivante, elle est s'est retrouvé en moins de temps qu'il ne faut pour le dire face à un « nouveau normal » à appréhender, mesurer et sur lequel capitaliser.

Face à cet enjeu de taille, l'industrie de la culture et de la création s'est tournée vers celle de l'innovation et du numérique, pour comprendre comment elle pouvait se transformer. À l'initiative de La Vitrine culturelle et Talsom, c'est toute la pertinence de l'approche « Design Thinking » qui a été mise au profit d'une co-réflexion de nombreux membres représentatifs des secteurs de l'industrie, avec comme résultante la rédaction d'un « Carnet de reprise des activités ».

« Au-delà de la crise actuelle, si le numérique peut être parfois la cause des enjeux de l'industrie de la culture, il peut aussi en être un levier de croissance exceptionnel. Talsom a voulu démontrer qu'en réunissant l'écosystème d'une industrie, celle de la culture, c'est ensemble que nous sommes en mesure de comprendre comment se réinventer. #ToutEstPossible » selon Olivier Laquinte, président de Talsom.

« La démarche entreprise par la Vitrine culturelle aura permis à plusieurs acteurs de s'entendre sur des recommandations pour la sortie de crise et la relance de l'industrie de la culture et de la création et de souligner l'importance d'un soutien législatif aligne stratégiquement avec les parties prenantes, soit les acteurs publics et privés, clé de la réussite de la reprise. » selon Monique Simard, présidente du CA de La Vitrine culturelle.

De cette co-réflexion sont ressortis l'importance de doter l'industrie d'un filet social et économique, mais aussi de mettre en place à la fois un modèle de gestion et de gouvernance au niveau des données consommateurs, et un modèle d'affaires rentable, adapté aux besoins des clients et supporté par une solution numérique.

Vous trouverez à télécharger ici la version complète du « Carnet de reprise des activités de l'industrie de la culture et de la créativité ».

À propos de Talsom

Talsom est une firme-conseil en management spécialisée dans l'accompagnement des entreprises vers leur transformation numérique, en soutenant et en stimulant leur croissance par la technologie. Dans le contexte d'une « économie en phase de reprise », Talsom aide ses clients à revoir leur stratégie et leurs modèles d'affaires, afin d'adopter une posture qui leur permettra d'en profiter pleinement. Pour en savoir plus : www.talsom.com

À propos de La Vitrine Culturelle

La Vitrine culturelle est un OBNL dont la mission est de présenter et promouvoir la diversité de l'offre culturelle dans la perspective du développement de nouveaux publics pour les producteurs et diffuseurs culturels et de l'accroissement de leur achalandage. Pour en savoir plus : www.lavitrine.com

SOURCE Talsom

Renseignements: Pour tout renseignement ou pour solliciter une entrevue avec un représentant de Talsom ou de La Vitrine Culturelle : Stéphane Ricoul, (514) 297-7555, [email protected]