En réponse aux demandes de l'industrie forestière - Québec présente une révision ciblée du régime forestier

QUÉBEC, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, dévoile aujourd'hui des mesures concrètes pour améliorer à court terme l'environnement d'affaires du secteur forestier. Au programme : une révision ciblée du régime forestier pour soutenir des milliers d'emplois en région.

Cette révision a pour but d'offrir plus de prévisibilité aux entreprises, de simplifier l'exécution des opérations, de favoriser la récupération des bois lors de perturbations naturelles et de produire un plus grand volume de bois. Surtout, il répond aux caractéristiques recherchées par l'industrie.

Parmi les changements annoncés, on trouve notamment :

une révision des mécanismes de mise en marché des bois afin d'assurer une juste valeur marchande des bois sur pied;

l'optimisation des processus de planification forestière pour offrir une meilleure prévisibilité;

l'amélioration de l'environnement d'affaires de l'industrie forestière.

La relance économique dans le contexte de la pandémie de COVID-19 est amorcée et le secteur forestier est incontournable comme moteur du développement économique du Québec et de ses régions. De plus, la révision ciblée annoncée aujourd'hui répond aux défis économiques actuels et aux enjeux soulevés dans le Bilan quinquennal sur l'aménagement durable des forêts 2013-2018, déposé à l'Assemblée nationale le 27 octobre 2020.

En plus de ces changements à court terme, le Ministère poursuivra ses échanges avec tous les partenaires du secteur forestier, afin d'améliorer en continu les pratiques d'aménagement durable des forêts.

Citation :

« L'annonce d'aujourd'hui trace la voie pour faire du secteur forestier un acteur incontournable de la relance économique du Québec et de ses régions. Les mesures que nous mettons en avant (OU que nous proposons) permettront aux entreprises d'accroître leur compétitivité à court terme. Un Québec qui croit dans sa forêt comme outil de développement est un Québec qui voit dans le bois une ressource durable, renouvelable, écologique et porteuse de richesses pour les générations actuelles et futures. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Le secteur forestier, c'est :

un produit intérieur brut (PIB) d'environ 6 G$ par année, soit près de 2 % du PIB du Québec;

près de 60 000 emplois directs répartis dans toutes les régions du Québec;

quelque 10 000 emplois en aménagement forestier et près de 50 000 emplois en transformation du bois;

des retombées économiques dans plus de 900 municipalités;

des livraisons manufacturières de plus de 19 G$ annuellement;

un rôle stratégique dans la lutte contre les changements climatiques et dans l'atteinte des cibles de réduction de gaz à effet de serre du Québec.

