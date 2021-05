En réponse au problème de l'anglicisation systémique : DataFranca publie le plus grand Lexique français de l'intelligence artificielle

MONTRÉAL, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Trois ans après avoir lancé la production du grand Lexique de l'intelligence artificielle et de la science des données, l'éditeur numérique DataFranca.org est heureux d'annoncer que son lexique français passe le cap des 2800 entrées, ce qui en fait le plus important ouvrage du genre au monde.

Le grand Lexique de l'IA répond au problème de l'anglicisation galopante qui sévit dans le domaine de la science des données et plus particulièrement dans celui de l'intelligence artificielle, nous dit Claude Coulombe, directeur scientifique chez DataFranca. « Il est inquiétant de constater qu'ici même au Québec, les seuls cours en IA de niveau universitaire avancé ne soient dispensés qu'en anglais. Nous faisons face à une appropriation technologique qui a pour effet de concentrer l'enseignement et la recherche en IA uniquement en anglais, au Canada. Il est vital de s'approprier en français la science des données et l'intelligence artificielle. Comme Québécois, bien enracinés en Amérique du Nord où l'anglais domine, faisons le choix de la créativité et de l'effort pour que l'intelligence artificielle soit aussi québécoise que le sirop d'érable ou la motoneige.» De plus, a-t-il ajouté : « le Ministère de l'Immigration du Québec n'exige1 pas des demandeurs immigrants en intelligence artificielle une connaissance suffisante du français pour accéder aux programmes d'immigration accélérés.»

Fort de son important corpus linguistique, constitué à l'origine avec une aide financière de l'Office québécois de la langue française, le grand Lexique s'est vu remettre par le Réseau Action TI un OCTAS dans la catégorie Français dans les TI.

Le grand Lexique DataFranca bénéficie de l'appui du Scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion ainsi que d'un financement des Fonds de recherche du Québec pour en assurer son développement. Les activités de diffusion et de communication relatives au Lexique auprès des publics cibles se poursuivent grâce à l'aide financière de l'OQLF. Le Scientifique en chef du Québec a, pour sa part, ajouté que le grand Lexique DataFranca constituait aujourd'hui un outil incontournable : « Posséder un vocabulaire français commun en science des données et en IA, constitue un prérequis évident pour l'enseignement et la recherche scientifique en français.»

_____________________________

1 Arrêté numéro 2021-002



SOURCE DataFranca.org

Renseignements: Sources et pour entrevues :Benoit Sévigny, 514 864-1619, http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/le-scientifique-en-chef/les-fonds-de-recherche-du-quebec/; Gérard Pelletier, 514 573-7779, https://datafranca.org/wiki