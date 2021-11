En reconnaissance de sa contribution exceptionnelle pour l'aménagement durable et intégré des forêts au Québec - Sylvain Gaudreault remet la Médaille de l'Assemblée nationale à l'ingénieur forestier Louis Bélanger

QUÉBEC, le 19 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Jonquière à l'Assemblée nationale du Québec, Sylvain Gaudreault, a remis la Médaille de l'Assemblée nationale du Québec à l'ingénieur Louis Bélanger. Véritable visionnaire, Louis Bélanger a dédié sa carrière à établir les bases d'un aménagement durable et intégré des forêts au Québec. Il est un pionnier des concepts d'aménagement écosystémique des forêts et d'aires protégées polyvalentes en Amérique du Nord. Sa participation à la commission Coulombe et à ses suites, son travail au sein de la Coalition sur les forêts vierges nordiques, sa contribution à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et la mise en place du premier baccalauréat intégré en environnements naturels et aménagés au Québec ne sont que quelques exemples de sa brillante carrière. Il s'est impliqué dans les dossiers politiques et les campagnes de revendication au sein de Nature Québec; déterminé à faire évoluer les pensées, il a patiemment transmis pendant quatre décennies ses connaissances aux membres de l'équipe, formant avec les années des dizaines d'employés et contribuant à la reconnaissance de l'organisation en tant que référence en matière de conservation des milieux naturels.

Vulgarisateur habile, M. Bélanger a la faculté de communiquer aisément auprès des médias et de créer des images qui frappent l'imaginaire, contribuant ainsi à sensibiliser le public. Il est aussi un grand allié des communautés mobilisées pour la protection des milieux naturels, notamment les Premiers Peuples. Hautement impliqué dans les commissions Forêt et Aires protégées de Nature Québec, il continue d'appuyer l'équipe dans plusieurs dossiers tels que la protection du caribou, la protection de la rivière Péribonka, l'atteinte des cibles gouvernementales en matière d'aires protégées, pour ne nommer que ceux-là. Professeur retraité et bénévole à temps plein chez Nature Québec, Louis Bélanger est grandement apprécié de l'équipe en raison de sa rigueur et de son respect envers le travail effectué par l'organisation. Il n'hésite pas à offrir son avis, ses conseils et son expertise lorsque nécessaire. L'équipe le considère comme un mentor, un guide, un ami et un homme exceptionnel qui sait travailler sérieusement sans trop se prendre au sérieux.

La Médaille de l'Assemblée nationale, frappée en bronze, est une distinction que peut remettre le député aux personnes et aux organisations qui se distinguent dans notre milieu. Au revers, on y trouve l'effigie du premier orateur de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, Jean-Antoine Panet. Cette effigie reproduit une partie de la toile Le Débat sur les langues, qui orne la salle de l'Assemblée nationale de l'hôtel du Parlement. L'autre côté présente une image de l'Assemblée nationale du Québec.

Citations :

« Pour son 40e anniversaire, Nature Québec m'a demandé de souligner l'implication et la contribution exceptionnelle d'un des piliers de l'organisation. Depuis des décennies, cette personne partage sa passion pour la protection de l'environnement et l'aménagement durable des forêts avec une générosité hors de l'ordinaire. Le niveau d'engagement de cette personne dans plusieurs grandes batailles environnementales est sans pareil, et sa contribution à l'avancement de la société québécoise mérite d'être reconnue. En tant que député de Jonquière et porte-parole de l'aile parlementaire du Parti Québécois en matière d'environnement, c'est donc avec un grand plaisir que je remets à M. Louis Bélanger la Médaille de l'Assemblée nationale, un honneur pleinement mérité en reconnaissance de son implication exceptionnelle au sein de Nature Québec, et de sa contribution remarquable à la mise en place d'un aménagement durable et intégré des forêts, ainsi qu'à l'établissement d'un réseau d'aires protégées au Québec », a déclaré le député Sylvain Gaudreault.

« J'ai dédié ma carrière à établir les bases d'un aménagement durable et intégré des forêts au Québec. À travers mon implication pour améliorer les pratiques forestières et protéger le caribou, la forêt boréale, l'île d'Anticosti et divers écosystèmes exceptionnels, j'espère avoir participé à l'avancement de la société québécoise. C'est un honneur de voir ma contribution au sein de Nature Québec et pour la protection des forêts reconnue par l'Assemblée nationale », a affirmé Louis Bélanger, professeur retraité de la Faculté de Foresterie de l'Université Laval, coresponsable de la commission Forêt de Nature Québec et récipiendaire de la Médaille de l'Assemblée nationale.

« Louis Bélanger est un visionnaire, un mentor, un ami et un homme exceptionnel qui sait travailler sérieusement sans trop se prendre au sérieux. Déterminé à faire une différence, il a patiemment transmis pendant quatre décennies ses connaissances à ses étudiants et aux membres de l'équipe de Nature Québec, il a sensibilisé et éduqué le public, et soutenu les communautés mobilisées pour la protection des milieux naturels. Son niveau d'engagement dans plusieurs grandes batailles environnementales est sans pareil. L'honneur qu'il reçoit aujourd'hui est plus que mérité », a expliqué Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec.

