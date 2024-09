En reconnaissance à une carrière riche et structurante au Canada et en Afrique - Souad Elmallem, récipiendaire de la Médaille du couronnement du roi Charles III

MONTRÉAL, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Souad Elmallem, entrepreneure québécoise d'origine marocaine, vient d'être honorée aujourd'hui à Ottawa par l'une des plus prestigieuses distinctions canadiennes : la Médaille du couronnement du roi Charles III. Reconnaissant ainsi son exceptionnelle contribution au développement économique du Canada, cette distinction prestigieuse, créée à l'occasion du couronnement de Sa Majesté le Roi Charles III, célèbre les accomplissements de personnalités ayant grandement contribué à la société canadienne. Cette médaille s'ajoute à son Wissam du Mérite National, reçu des mains de sa Majesté Mohamed VI du Royaume du Maroc en 2013, soulignant l'influence de Mme Elmallem de part et d'autre de l'Atlantique.

La Médaille du couronnement est décernée aux personnes ayant apporté une contribution importante au Canada. En tant qu'entrepreneure influente, Souad Elmallem incarne les valeurs d'excellence et de dévouement qui sont au cœur de cette reconnaissance en ayant fait briller le Canada à l'international.

Un parcours au service du développement économiques du Canada et de l'Afrique

Souad Elmallem a bâti une carrière remarquable à l'échelle internationale, marquée par son expertise dans les secteurs de l'aéronautique et des technologies de pointe. Par exemple, forte d'une quinzaine d'années d'expérience chez Bombardier Aéronautique, elle a contribué fortement à son rayonnement en Afrique.

En tant que partenaire exécutive et fondatrice de 6temik, une entreprise canadienne, Souad a par ailleurs initié et dirigé des projets stratégiques qui ont amélioré la productivité de plusieurs grandes sociétés telles que Pratt et Whitney Canada ou e2ip technologies, grâce à des projets d'expansion industrielle en Afrique.

Depuis deux ans, Souad travaille à déployer un nouveau modèle d'impartition innovante entre l'Afrique et la Canada, promouvant la recherche et développement et les transferts du savoir-faire technologiques (par exemple, dans les tests de systèmes embarqués, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets¾IoT). Répondant ainsi à diverses problématiques de main-d'œuvre, elle développe des équipes satellites internationales, une solution gagnante-gagnante et socialement responsable.

Sa carrière reflète un engagement constant envers l'entrepreneuriat faisant une mise en valeur des talents, tant au sein de son pays d'origine qu'au Canada. Figure influente dans l'écosystème entrepreneurial, elle siège également sur les conseils d'administration de Desjardins Capital (CRCD), Meloche Aéronautique, Entreprendre Ici et l'École des entrepreneurs du Québec.

Un engagement fort pour l'Afrique

Son attachement profond à l'Afrique l'a conduite à co-fonder en 2022 l'Union des Actions pour l'Afrique, une organisation canadienne qui mobilise les talents et les forces de la diaspora africaine à travers le monde pour initier des projets structurants et durables sur le continent. Sous sa présidence, elle continue de promouvoir des initiatives qui façonnent positivement l'avenir économique de l'Afrique.

À propos de 6temik

6temik améliore la productivité des entreprises grâce au potentiel de l'international selon 3 créneaux: déploiement international, développement de force de ventes internationales, et déploiement d'équipes satellites en impartition.

6temik guide les entreprises à sélectionner, construire, embaucher et démarrer les opérations dans un autre pays. Grâce à son réseau, 6temik appuie les entreprises dans la sélection et la mise en place d'un réseau de ventes internationales. 6temik déploie rapidement des équipes imparties qui travaillent à distance tout en s'intégrant aux équipes de ses clients.

