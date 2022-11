IKEA Canada a enregistré une croissance de 1,3 % sur son chiffre d'affaires qui a atteint 2,63 milliards de dollars.

BURLINGTON, ON, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, IKEA Canada a annoncé son intention de profiter du succès de ses petits magasins en ouvrant un nouvel établissement à Scarborough, en Ontario. Cette expansion survient alors que le rapport sommaire 2022 de IKEA Canada vient tout juste d'être publié. Le rapport révèle que le nombre de visites en magasin à l'échelle nationale a augmenté de 123 % pour atteindre 26 millions tandis que les ventes ont augmenté de 1,3 % pour atteindre 2,6 milliards de dollars au cours de l'exercice financier se terminant le 31 août 2022.

IKEA Canada a annoncé son intention de profiter du succès de ses petits magasins en ouvrant un nouveau magasin IKEA au Scarborough Town Centre à l’été 2023. (Groupe CNW/IKEA Canada)

Le nouveau magasin IKEA devrait ouvrir ses portes au Scarborough Town Centre à l'été 2023. Cet établissement desservira les résidents de l'est de Toronto. Ce magasin de près de 7500 m2 situé au rez-de-chaussée, à l'extrémité nord-est du centre commercial, sera le deuxième magasin de petit format de l'entreprise au Canada après le lancement du magasin IKEA du centre-ville de Toronto - Aura plus tôt cette année. Ce concept de vente au détail à petite échelle donne vie à la maison d'une toute nouvelle manière. Il permet aux citadins de vivre l'expérience IKEA en toute simplicité et s'est avéré très populaire auprès des centaines de milliers de clients qui ont visité le magasin du centre-ville depuis son ouverture en mai 2022.

« Nous sommes reconnaissants envers les Canadiens qui recommencent à créer des liens en personne, notamment dans nos magasins IKEA, nos points de planification et de commande et nos studios de planification, et nous sommes heureux d'annoncer la poursuite de notre expansion au Canada », a déclaré Michael Ward, président-directeur général et chef du développement durable, IKEA Canada. « Le magasin qui ouvrira ses portes à Scarborough s'inscrit dans le cadre de notre investissement élargi en développement durable, ainsi que dans l'accessibilité et les expériences omnicanales de magasinage. »

Le rapport de synthèse 2022 est un reflet de notre volonté visant à rendre les agencements circulaires et les solutions de vie durable plus pertinentes pour les clients dans l'ensemble des activités de IKEA, du mobilier à l'alimentation. Par exemple, les consommateurs canadiens ont échangé cette année des milliers d'articles usagés en crédit en magasin grâce au programme IKEA Revendez-les, tandis que plus de 78 000 commandes de pièces de rechange ont été honorées et que des centaines de Canadiens ont participé à des ateliers d'entretien et de réparation afin d'entretenir et de prolonger la durée de vie de leurs meubles IKEA. Entre-temps, le Canada est devenu l'un des marchés mondiaux les plus robustes pour la vente de boulettes végétales, l'option récemment lancée pour remplacer les boulettes de viande classiques de IKEA.

« Notre incidence sur la planète commence par l'effet positif que nous avons sur la vie de nos collaborateurs. La croissance et l'expansion continues que nous avons réalisées au Canada n'auraient pas été possibles sans le travail acharné, la détermination et les compétences des collaborateurs. Ces personnes sont au cœur de l'entreprise IKEA Canada. Il va de soi que nous montrons notre gratitude par nos actions », a ajouté M. Ward.

L'investissement de IKEA Canada dans son personnel s'est traduit par le versement d'un bonus unique estimé à 6 millions de dollars aux collaborateurs admissibles, en reconnaissance de leur contribution durant la pandémie. L'entreprise a également étendu ses avantages, permettant aux collaborateurs d'utiliser leur compte mieux-être pour un plus large éventail de services de santé, tels que la médecine alternative, les services de santé holistiques, les pratiques de guérison traditionnelles autochtones et l'affirmation du genre.

Parmi les autres résultats clés du rapport de synthèse IKEA 2022 figurent les suivants :

Malgré la reprise des ventes en magasin, les achats en ligne continuent de jouer un rôle important dans les activités de l'entreprise. Les clients ont effectué plus de 189 millions de visites en ligne au fr.IKEA.ca et sur l'application IKEA entre septembre 2021 et août 2022. Quelque 1,77 million de commandes ont été livrées, tandis que 776 510 commandes Cliquer + ramasser ont été traitées.

Les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 160 % pour atteindre 97,5 millions de dollars. Les clients ont dégusté plus de 20 millions de boulettes de viande, près de 7 millions de boulettes végétales, plus de 1,7 million de hot-dogs et 1,8 million de yogourts glacés.

Parmi les articles les plus achetés au Canada figurent les sacs FRAKTA, ainsi que la vaisselle classique de la série OFTAST blanche.

Pour en savoir plus sur les résultats de IKEA Canada en 2022, consultez le fr.IKEA.ca/Rapports.

