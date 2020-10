Comparé à avant la pandémie, les Canadiens misent maintenant davantage sur la stabilité de l'épargne-retraite, la régularité des revenus et les flux de trésorerie à court terme, selon le sondage d'Investment Planning Counsel

TORONTO, le 26 oct. 2020 /CNW/ - Investment Planning Counsel a publié aujourd'hui une étude fournissant un aperçu du changement des priorités financières des investisseurs canadiens, lequel est survenu durant la pandémie. Les résultats révèlent que huit investisseurs canadiens sur dix ont réévalué leurs priorités depuis le commencement de la pandémie, avec près de la moitié d'entre eux déclarant que la stabilité des revenus, les flux de trésorerie à court terme et la solidité de leur épargne-retraite étaient désormais plus importants.

L'étude, réalisée en partenariat avec Environics Research, révèle également que les Canadiens, tout en cherchant à se prémunir contre un futur incertain, s'appuient davantage sur l'avis des experts financiers :

Bien qu'un grand nombre d'investisseurs demeurent optimistes quant à leur avenir, 20 % d'entre eux ont modifié un de leurs objectifs de vie parce qu'ils le considèrent maintenant comme inatteignable ;

74 % des participants estiment que pour assurer leur future prospérité financière, ils auront besoin de conseils en la matière ;

40 % des investisseurs disent maintenant accorder plus d'importance à la stabilité de l'emploi qu'il y a six mois ;

Près de 40 % s'inquiètent de manquer d'argent avant la fin de leur vie ;

30 % sont plus préoccupés par les échéances de paiement concernant des achats de plus de 10 000 $.

« Les Canadiens ont connu de rudes épreuves cette année ; il n'est donc pas surprenant qu'ils examinent sérieusement leur situation financière et réévaluent leurs priorités » déclare Chris Reynolds, président et directeur général d'Investment Planning Counsel. « La planification à long terme sera toujours importante, mais en raison des changements imprévus brusquement survenus dans les situations personnelles ou familiales, les cycles de planification seront raccourcis. De ce fait, les Canadiens souhaiteront communiquer plus souvent avec leurs conseillers afin de réévaluer leurs plans et de demander leur avis. »

La nécessité de conseils professionnels a augmenté durant la pandémie : un investisseur canadien sur trois a déclaré communiquer plus fréquemment avec son conseiller. Parallèlement à ce changement, la manière dont les investisseurs souhaitent avoir accès à ces conseils a également été modifiée. Au moment de choisir un conseiller, 93 % des répondants estiment qu'il est important de travailler avec quelqu'un connaissant leur situation personnelle, et pas moins de 60 % mentionnent que le fait de pouvoir communiquer à distance ou en ligne est de plus en plus déterminant.

« Avec tous les changements survenus dans notre environnement, les investisseurs désirent travailler avec un conseiller qui est au courant de leurs circonstances personnelles et avoir facilement accès à des conseils » explique Sam Febbraro, vice-président exécutif, Services aux conseillers d'Investment Planning Counsel.

Grâce aux technologies numériques, les conseillers peuvent rencontrer un client selon ses préférences tout en continuant à lui fournir des conseils détaillés par le biais d'une expérience de planification interactive, ajoute-t-il. M. Febbraro conclut en soulignant qu'« alors que les Canadiens réévaluent leurs priorités, les conseillers financiers jouent un rôle primordial en les aidant à prendre les décisions relatives à leurs buts à court et à long terme. »

À propos d'Investment Planning Counsel

Investment Planning Counsel Inc. (IPC) est une société de gestion de patrimoine intégrée fondée en 1996. IPC aide les conseillers à offrir à leur clientèle une expérience de service hors pair en fournissant des conseils axés sur le client, qui permettent aux Canadiens à réaliser leurs rêves. Avec 27,5 milliards de $ d'actifs sous gestion, IPC est membre de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). Patrimoine Privé IPC est un programme proposé par IPC Securities Corporation, une filiale d'Investment Planning Counsel.

À propos du sondage de recherche d'Environics Research

Cette étude a été réalisée avec un échantillon virtuel de 1 000 investisseurs canadiens détenant 100 000 $ ou plus d'actifs investis datant d'au moins 30 ans. Les participants assumaient la responsabilité principale ou partagée des décisions financières et de celles des investissements. Les résultats proviennent de 700 répondants travaillant avec un conseiller financier, 93 avec une plateforme virtuelle de gestion de placements et 207 avec un représentant du service à la clientèle ou un planificateur financier d'une institution bancaire. Le sondage s'est déroulé entre le 13 et le 27 août 2020. Les résultats obtenus à partir d'un échantillon aléatoire de cette taille devraient être considérés comme exacts avec une marge d'erreur de ±3,10 points de pourcentage ou encore de 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés selon l'âge, le genre, la région afin d'être représentatifs la population canadienne.

