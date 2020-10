OTTAWA, ON, le 19 oct. 2020 /CNW/ - La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) lance « Enseigner, ça me parle! », une campagne ayant pour but de valoriser la profession enseignante dans les écoles de langue française en contexte minoritaire au Canada (donc hors Québec). Cette campagne, essentiellement numérique, cible principalement les jeunes de 15 à 24 ans, mais s'adresse également à tout le public francophone canadien. Son objectif est de changer les perceptions sur la profession enseignante et de générer un sentiment de fierté chez celles et ceux qui l'exercent. Et comme la pénurie d'enseignantes et d'enseignants francophones n'a jamais été si grave qu'aujourd'hui, la CTF/FCE souhaite aussi amener les jeunes à considérer l'enseignement parmi leurs choix de carrière.

Pour cette importante campagne nationale, la CTF/FCE a demandé au groupe Improtéine d'être son ambassadeur. Ce collectif d'improvisation, connu pour son désir de servir les communautés francophones et acadiennes du Canada, se retrouve donc dans les supports visuels et les capsules vidéo humoristiques que nous diffusons dans les médias sociaux et qui sont hébergés sur le microsite de la campagne, çameparle.ca. De plus, dix-huit vidéos de témoignages et de « tranches de vie » y présentent des personnes issues de l'immigration récente et de jeunes enseignantes et enseignants auxquels les jeunes peuvent s'identifier.

Une conjoncture difficile

Depuis de nombreuses années au Canada, les écoles de langue française (en contexte minoritaire) sont en butte à une importante pénurie de personnel enseignant que la pandémie est venue aggraver. La CTF/FCE déplore le nombre inquiétant de postes déjà vacants alors que de nombreux enseignantes et enseignants arrivent à l'âge de la retraite. Rappelons que le système scolaire francophone se distingue par son double mandat : en plus d'assurer la transmission de la langue française, les écoles doivent aussi favoriser l'épanouissement culturel et identitaire des élèves.

« Le nombre de postes vacants d'enseignantes et d'enseignants dans les écoles francophones en contexte minoritaire ne cesse de croître, et la crise de la COVID-19 ne fait qu'aggraver la situation, explique Shelley Morse, présidente de la CTF/FCE. Enseigner, ce n'est pas seulement transférer des connaissances, c'est aussi vivre la satisfaction de contribuer à l'épanouissement scolaire et la construction identitaire des élèves. Les enseignantes et enseignants de la francophonie sont des modèles, des défenseurs de la cause francophone et des passeurs culturels importants pour les jeunes. C'est ce qu'« Enseigner, ça me parle! » veut nous rappeler. »

L'enseignement, une profession d'exception

Malgré les difficultés, les enseignantes et enseignants des écoles de langue française continuent de servir la communauté avec créativité et dynamisme. Ils sont véritablement des piliers de la vitalité de la francophonie canadienne. Celles et ceux qui s'engagent dans la profession sont conscients de l'impact qu'ils ont sur les élèves et la santé de la communauté francophone. Modèles d'engagement, ils incarnent aussi la diversité culturelle de la francophonie canadienne.

Cette campagne a été rendue possible grâce au financement de Patrimoine canadien dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023.

Remerciements

Concept et marketing : Cayenne Creative

Relations publiques : Marelle Communications

Coordination : PGF Consultants

À propos de la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants

Fondée en 1920, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants est la voix nationale de la profession enseignante. Alliance nationale d'organisations provinciales et territoriales de l'enseignement, la CTF/FCE représente plus de 300 000 enseignantes et enseignants des écoles élémentaires et secondaires au Canada.

SOURCE Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Renseignements: CONTACT MÉDIAS : Marilyne Lévesque, Marelle Communications, [email protected], 514-884-6351; Julie Fiol, conseillère en relations médias, Marelle Communications, [email protected], 438-228-7795; Julie Savard-Shaw, CTF/FCE, [email protected]@ctf-fce.ca, 613-408-4658

Liens connexes

http://www.ctf-fce.ca