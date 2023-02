En marge du Super Bowl LVII, Cheetos® vous permet de déverrouiller votre téléphone même si vos doigts sont couverts de cette fameuse poudre orange appelée Cheetle(MC).

Avec cette nouvelle astuce, vous n'avez qu'à dire « Cheetos » pour déverrouiller votre téléphone

TORONTO, le 7 févr. 2023 /CNW/ - Juste à temps pour le Super Bowl LVII, reconnu comme étant l'une des journées de consommation de grignotines les plus importantes de l'année, la marque Cheetos présente le Coup de pouce Cheetle de Cheetos® : une astuce qui vous permet de déverrouiller votre téléphone à l'aide d'une commande vocale lorsque vos doigts sont recouverts de Cheetle. Et au cas où vous vous le demandiez, « Cheetle » est le nom officiel de ce délicieux résidu fromagé qui colle à vos doigts lorsque vous savourez des grignotines Cheetos.

Coup de pouce Cheetle de Cheetos (Groupe CNW/Cheetos Canada)

Les grignotines sont l'une des choses les plus appréciées de la journée du grand match, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de doigts recouverts de Cheetle encore une fois cette année. Et ça, ça veut aussi dire que toutes les personnes qui auront les yeux rivés sur leur téléphone ce dimanche (car qui regarde vraiment le Super Bowl LVII sans commenter le match dans une tonne de conversations de groupe?!) feront face au même problème : déverrouiller son téléphone avec des doigts Cheetle, c'est impossible. Ou du moins, ce l'était jusqu'à maintenant.

Activer le coup de pouce Cheetle de Cheetos est très simple. Bien que les instructions détaillées soient disponibles au www.CoupDePouceCheetle.ca, en voici un bref résumé. Tout d'abord, entrez le code de votre téléphone avec vos doigts recouverts de Cheetle. Ensuite, rendez-vous dans les réglages, puis dans la section « Accessibilité ». Cliquez sur « Commande vocale », puis activez la fonctionnalité. Ensuite, sélectionnez « Personnaliser les commandes ». Puis, créez une nouvelle commande que vous appelez « Cheetos ». Cliquez sur « Action », puis « Exécuter un geste personnalisé ». À cet endroit, faites comme si vous entriez votre mot de passe en suivant vos traces Cheetle, puis enregistrez. Voilà! Vous pouvez maintenant utiliser le mot « Cheetos » comme commande vocale pour déverrouiller votre téléphone sans utiliser vos doigts.

« Les véritables adeptes de Cheetos savent que le Cheetle fait indéniablement partie de l'expérience. Mais, comme ces personnes nous l'ont souligné, ça nous empêche parfois de faire des choses comme déverrouiller notre téléphone », explique Lisa Allie, directrice principale du marketing à PepsiCo Canada Aliments. « Nous avons donc voulu aider les gens à suivre l'action et à faire partie de toutes les conversations entourant le grand match en direct, tout en continuant de savourer leurs grignotines préférées! »

Bien que la fonctionnalité de commande vocale soit offerte sur les téléphones intelligents depuis un bon moment, ce n'est que récemment qu'elle a commencé à se faire connaître sur les réseaux sociaux. La marque Cheetos a vu dans le Super Bowl LVII l'occasion parfaite de faire découvrir cette astuce géniale, à un moment où le nombre de « doigts Cheetle » sera à son apogée.

Et oui, bien sûr, la reconnaissance faciale demeure également une option pour déverrouiller votre téléphone… mais il y a fort à parier qu'il y aura du Cheetle sur votre visage aussi.

