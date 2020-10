En lieu et place du 2e Chantier de l'emploi, en 2021

LANCEMENT D'UNE PLATEFORME WEB PERFORMANTE ET INNOVANTE POUR LE RECRUTEMENT DE LA MAIN-D'OEUVRE

QUÉBEC, le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans un souci de contribuer aux efforts de toute la communauté dans la lutte à la COVID-19, et dans un contexte de 2e vague, l'Association de la construction du Québec (ACQ) section Québec est fière d'annoncer qu'elle travaille activement à la mise en place d'une formule unique de salon virtuel pour son Chantier de l'emploi, initialement prévu les 12 et 13 février 2021. Ainsi, une plateforme Web particulièrement innovante sera lancée l'hiver prochain, laquelle promet d'être un outil précieux pour le recrutement de travailleurs et l'affichage de postes à pourvoir. Cette initiative pour le moins avant-gardiste permettra de bien répondre aux besoins criants de main-d'œuvre à travers l'industrie de la construction et de contribuer efficacement à la relance économique escomptée tout en respectant les normes en vigueur. Rappelons que le développement de cette plateforme est notamment possible grâce à un soutien financier du gouvernement du Québec.

« L'ACQ-Québec s'efforce d'être très proactive face aux enjeux de santé publique et de rareté de la main-d'œuvre qui affectent de plein fouet ses membres et toute l'industrie de la construction. Nous travaillons donc à la conception d'une plateforme très performante et ambitieuse qui inclura le clavardage et permettra le ciblage des profils recherchés. Il n'existe aucun outil du genre à l'heure actuelle qui soit bien adapté à l'industrie de la construction. Des investissements massifs promettent d'être injectés dans la relance économique au Québec pour pallier les impacts de la COVID-19, c'est pourquoi les joueurs de l'industrie doivent être fin prêts à y prendre part », explique Véronique Mercier, directrice générale de l'ACQ-région de Québec.

« Il est primordial pour votre gouvernement de soutenir les entreprises de l'industrie de la construction dans leur recherche de main-d'œuvre. Une somme de 43 000 $ a été annoncée en juillet à l'ACQ pour la deuxième édition du Chantier de l'emploi. La création de cette plateforme permettra de tenir l'événement virtuellement, en plus de rejoindre rapidement les chercheurs d'emploi afin de les mettre en contact avec les employeurs. Je salue l'agilité de l'ACQ et leur capacité à se réinventer pour répondre aux besoins de main-d'œuvre de leur industrie », souligne Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Pour soutenir le développement de cette plateforme Web et de son salon virtuel, l'ACQ-Québec bénéficie également de l'aide financière de la Ville de Québec et de Desjardins à titre de partenaires.

À propos de l'ACQ-Québec

L'ACQ-Québec est une association régionale faisant partie du réseau provincial de l'ACQ, lequel représente le plus important regroupement patronal de l'industrie de la construction au Québec. Sa mission est de défendre les intérêts des entrepreneurs lors des négociations de conventions collectives en plus d'offrir une multitude de produits et services par le biais d'un abonnement annuel. L'ACQ-Québec détient également un centre de formation ouvert à tous qui compte parmi les plus reconnus et les plus complets de l'industrie.

