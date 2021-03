Célébrant le 50e anniversaire de son slogan emblématique, « Parce que je le vaux bien », L'Oréal Paris annonce qu'elle continuera à éliminer les obstacles en renforçant l'autonomie des femmes grâce à la beauté et à l'aide de programmes comme Agissons ensemble contre le harcèlement de rue.

TORONTO, le 8 mars 2021 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale de la femme, L'Oréal Paris Canada a annoncé aujourd'hui le 50e anniversaire de son slogan emblématique, « Parce que je le vaux bien ». La marque s'emploie sans relâche depuis un demi-siècle à faire tomber les obstacles et par l'intermédiaire de ses avancées scientifiques, ses innovations qui renforcent l'autonomie des femmes par la beauté et sa famille diversifiée de porte-paroles mondiaux, elle continue à remettre en question les stéréotypes et à donner aux femmes la confiance et le pouvoir de prendre la place qu'elles méritent dans la société. L'Oréal Paris réaffirme son engagement à protéger l'estime de soi grâce à son programme de formation Agissons ensemble contre le harcèlement de rue, lancé le 8 mars 2020 en partenariat avec l'ONG internationale Hollaback!. Un deuxième sondage mené avec Ipsos* montre que l'initiative demeure une priorité aujourd'hui : une femme sur trois a été victime de harcèlement sexuel dans un espace public durant la pandémie de COVID-19.

« Il est difficile de croire que notre célèbre slogan a déjà 50 ans. Toutefois, notre mission ne sera pas accomplie tant que nous avons besoin de rappeler aux femmes leur valeur, a déclaré Delphine Viguier-Hovasse, directrice générale internationale de la marque, L'Oréal Paris. Nous sommes fiers de continuer à soutenir des causes qui luttent contre la discrimination grâce à des programmes comme Agissons ensemble contre le harcèlement de rue, ainsi que des causes qui jouent un rôle essentiel dans l'élimination des obstacles. Grâce à ces efforts, nous aidons les femmes à acquérir la confiance et le pouvoir de prendre la place qu'elles méritent dans la société, mais aussi de marcher librement vers leur destinée. »

UNE DIGNE CAUSE : AGISSONS ENSEMBLE CONTRE LE HARCÈLEMENT DE RUE

Le harcèlement de rue va à l'encontre de tout ce que représente L'Oréal Paris; c'est pourquoi la marque a lancé le programme Agissons ensemble contre le harcèlement de rue le 8 mars 2020, en partenariat avec Hollaback!, une ONG internationale qui œuvre pour mettre fin au harcèlement sous toutes ses formes. Le programme se concentre sur la sensibilisation au harcèlement de rue et vise à former un million de personnes d'ici 2021 à l'aide de la méthode « 5D » de Hollaback, qui apprend aux victimes et aux témoins de harcèlement de rue à intervenir de façon sécuritaire. À ce jour, le programme Agissons ensemble contre le harcèlement de rue a formé 150 000 personnes. Grâce à nos partenaires de bienfaisance locaux, il est actuellement déployé en France, en Espagne, en Argentine, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Italie et en Inde*, et un lancement est prévu dans les dix pays suivants le 8 mars 2021 : Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Grèce, Ukraine, Israël, Turquie, Indonésie, Thaïlande et la région des Caraïbes. Les partenaires de bienfaisance locaux nous aideront également à proposer le programme dans les pays suivants d'ici la fin de l'année : Chili, Pakistan, Égypte, Maroc, Liban, Suisse, Pologne, Russie, Suède, Danemark, Belgique, Brésil, Australie, Émirats arabes unis et Arabie saoudite.

LE HARCÈLEMENT DANS LES ESPACES PUBLICS : UN PROBLÈME DE PRIORITÉ DURANT LA PANDÉMIE DE COVID-19

Un deuxième sondage mené avec Ipsos* a révélé que le harcèlement de rue demeure un problème prioritaire, même dans le contexte de la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, une femme sur trois a été victime de harcèlement sexuel au moins une fois, un répondant sur cinq estime que le risque de harcèlement sexuel dans les lieux publics a augmenté et 42 % des répondants ont été témoins d'au moins un incident de harcèlement sexuel. Le sondage montre également la réelle nécessité de fournir davantage de formation et de soutien. Quand on leur a demandé pourquoi ils n'agissent pas lorsqu'ils sont témoins d'un incident de harcèlement de rue, plus d'un quart des répondants expliquent que c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire, tandis que 34 % disent qu'ils seraient intervenus s'ils savaient comment agir. Par ailleurs, les femmes indiquent qu'elles modifient leur comportement plus qu'auparavant dans le but précis d'éviter le harcèlement sexuel : parmi les répondantes, 75 % restent à l'écart de certains lieux (une augmentation de 10 % par rapport à 2019), 59 % changent la façon dont elles s'habillent ou se présentent (une augmentation de 9 % par rapport à 2020) et 54 % évitent d'emprunter certains moyens de transport (une augmentation de 10 % par rapport à 2020).

Ces chiffres reflètent un nouveau contexte empreint d'un sentiment généralisé d'anxiété sociale : 72 % des répondants pensent que le port du masque permet aux harceleurs de se cacher et de se sentir intouchables. Afin de continuer à créer des espaces sécuritaires et inclusifs pour tous, L'Oréal Paris et ses porte-paroles encouragent le public à se joindre au mouvement en suivant une formation sur standup-canada.com et à partager la formation sur les réseaux sociaux avec le signe de main 5D et le mot-clic #WeStandUp.

*Sondage international sur le harcèlement sexuel dans l'espace public, mené par L'Oréal Paris et IPSOS. Données recueillies dans huit pays, auprès de plus de 15 000 participants, en avril 2019.

* Fondation des Femmes en France; Fundacion Mujeres en Espagne; Fundacion Pescar en Argentine; Hollaback! au Canada et aux États-Unis; Casa Gaviota au Mexique; Alice Onlus en Italie et Breakthrough en Inde.

*Sondage international sur le harcèlement sexuel dans l'espace public, mené par L'Oréal Paris et IPSOS. Données recueillies dans 14 pays, auprès de plus de 14 000 participants, entre le 25 janvier et le 9 février 2021.

À propos de L'Oréal Paris

