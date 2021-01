En janvier et février dans les bibliothèques de l'arrondissement

Activités virtuelles gratuites pour les petits et grands

MONTRÉAL, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - En janvier et février, les trois bibliothèques de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension proposent des activités virtuelles plus originales les unes que les autres. Petits et grands y trouveront leur compte!

« En cette période particulière, les citoyennes et les citoyens ont plus que jamais besoin de se divertir et de pouvoir se changer les idées. L'équipe des bibliothèques de l'arrondissement vous proposent une programmation gratuite d'activités en ligne diversifiées et amusantes pour les adultes et les plus jeunes, tout en restant dans le confort de leur foyer », a déclaré Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Les jeunes auront notamment l'occasion de jouer à un bingo sur le thème des animaux, d'apprendre à tricoter, de démasquer un loup-garou et de découvrir des histoires captivantes lors des heures du conte.

De leur côté, les adultes pourront prendre part à des ateliers à la fois pratiques et instructifs sur l'entrevue d'embauche en temps de COVID-19, les semis d'intérieur et les produits d'hygiène à faire soi-même. Une soirée ludique est également prévue où les participants pourront jouer à Just One. De plus, une dizaine d'ateliers seront offerts en collaboration avec le projet AlphaNumérique. Les passionnés d'écriture trouveront également leur compte grâce à une série d'ateliers plaçant le cœur et l'intuition au centre de leur démarche de création.

À surveiller aussi : le lancement de la Grainothèque de la bibliothèque Le Prévost (prêt de semences). Plusieurs activités seront également proposées durant la semaine de relâche en mars prochain, dont le fameux festival Montréal joue. Pour connaître toutes les activités offertes en ligne, consultez régulièrement le site culturevsp.com puisque des ajouts y seront faits au fil du temps.

Services en bibliothèque

Depuis le 18 janvier, la bibliothèque Le Prévost et la bibliothèque de Saint-Michel ont ajouté à leur offre de services l'accès à des places assises et à des ordinateurs. Réservation sur place ou par téléphone la veille ou le jour même de votre visite. Le port du couvre-visage est requis en tout temps. L'accès aux rayons n'est pas permis. En raison de travaux de rénovation, la bibliothèque de Parc-Extension donnera accès aux espaces de travail seulement dans les prochaines semaines.

Le prêt de documents sur réservation est maintenu pour les trois bibliothèques de l'arrondissement. Profitez-en pour faire le plein de lecture!

Coordonnées des bibliothèques

Bibliothèque Le Prévost

Bibliothèque de Saint-Michel

Bibliothèque de Parc-Extension

Source : Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, 514 262-3199

Liens connexes

https://montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension