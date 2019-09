En exclusivité à l'émission Mise À Jour sur MAtv® - Débat entre trois candidats à la chefferie du Plateau-Mont-Royal

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le mardi 1er octobre à compter, de 18 h 30, l'émission Mise À Jour propose une émission spéciale diffusée dans le cadre de l'élection partielle de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. Animé par Sophie Vallerand, ce débat permettra aux trois candidats à la succession de Luc Ferrandez, Marc-Antoine Desjardins (Vrai changement pour Montréal), Luc Rabouin (Projet Montréal) et Jean-Pierre Szaraz (Ensemble Montréal), d'échanger sur les quatre thèmes suivants : la place de la voiture, la revitalisation commerciale, l'inflation immobilière et la gestion des déchets.

Durant l'émission, on pourra en apprendre davantage sur les aspirants au poste de maire d'arrondissement puisqu'ils interagiront avec l'animatrice et réagiront aux questions et commentaires du public montréalais. Les téléspectateurs sont conviés à commenter le débat grâce à la diffusion simultanée en Facebook live sur la page de Mise À Jour Montréal (www.facebook.com/MAJMTL/). Les 30 premières minutes seront diffusées aux chaînes 9 et 609 et le débat se poursuivra sur la page Facebook de l'émission.

Rappelons que l'élection partielle qui a pour but de combler le poste de maire de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal se tiendra le dimanche 6 octobre 2019. Les citoyens sont invités à échanger avec l'équipe de l'émission Mise À Jour et les candidats sur nos médias sociaux en utilisant les mots-clics #polmtl et #MAJMTL

Le mardi 1er octobre 2019 à 18 h 30 sur MAtv.

En rappel le soir même à 22 h 30 ainsi que le lendemain à 6 h et midi.



En simultané à 18 h 30 sur Facebook

