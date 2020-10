TORONTO, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Pour souligner la Black Business Week 2020 au Canada, la Chambre de commerce noire du Canada (CCNC) est heureuse d'annoncer sa toute dernière initiative menée de concert avec Facebook Canada qui vise à aider les entrepreneurs noirs frappés de plein fouet par la pandémie. Facebook Canada offre un financement de 500 000 $ à la Chambre de commerce noire du Canada pour l'exécution de son nouveau programme de subventions mis sur pied pour venir en aide aux entreprises appartenant à des Noirs. Les candidats admissibles membres de la CCNC et de la communauté noire peuvent faire une demande en ligne. Andria Barrett, présidente de la Chambre de commerce noire du Canada, a lancé le programme ce matin lors d'une réunion en compagnie de Garrick Tiplady, directeur général de Facebook Canada, dans le cadre de C2 En ligne .

« Nous sommes ravis de faire équipe avec Facebook Canada pour donner un coup de main aux entrepreneurs canadiens noirs et les aider à avoir une présence sur les médias sociaux durant cette période sans précédent. Grâce à ces subventions, nous pouvons fortifier la présence des entrepreneurs noirs sur le Web et les aider à atteindre plus de clients. Cette annonce qui survient au beau milieu de la Black Business Week qui coïncide avec une période difficile pour les communautés noires réaffirme nos intentions de trouver des solutions économiques positives pour les Canadiens noirs, et pour l'économie nationale. » Andria Barrett, présidente, Chambre de commerce noire du Canada.

« La COVID-19 a, de façon disproportionnée, des répercussions sur les entrepreneurs canadiens noirs, et met en lumière les obstacles systémiques auxquels font face ces entrepreneurs dans le démarrage, la croissance et le développement de leurs entreprises. Les entrepreneurs nous ont dit clairement que l'aide financière peut faire des merveilles et nous remercions la Chambre de commerce noire du Canada de nous donner cette occasion d'aider les entrepreneurs noirs qui sont le cœur de nos collectivités locales et qui sont inestimables pour l'économie du Canada. » Garrick Tiplady, directeur général, Facebook Canada.

L'annonce a été faite à la fin d'une discussion entre Barrett et Garrick Tiplady, directeur général de Facebook Canada. Barrett et Tiplady, tous deux invités au premier C2 En ligne, animaient une discussion au sujet de The Inclusive Economy. La discussion était consacrée au thème de C2 En ligne, la RÉSILIENCE , et a permis de se pencher sur les changements macro et micro qui façonnent la relance économique au Canada alors que nous faisons toujours face à la pandémie.

La Chambre du commerce noire du Canada : La Chambre du commerce noire du Canada est un organisme national bilingue sans but lucratif. C'est une plateforme unique qui aide les entreprises appartenant à des Noirs, favorise la croissance économique et la prospérité, fait la promotion du secteur public et privé et forme des alliances et des coalitions générales qui représentent les intérêts économiques de ses membres et de ses parties intéressées.

