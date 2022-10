Les subventions sont accordées pour des stratégies novatrices visant à améliorer le quotidien et la qualité des soins des personnes atteintes d'un cancer de la vessie avancé

MISSISSAUGA, ON et KIRKLAND, QC, le 18 oct. 2022 /CNW/ - En collaboration avec Cancer de la vessie Canada, EMD Serono et Pfizer Canada ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient choisi les deux premiers bénéficiaires de subventions pour des stratégies novatrices poursuivant deux objectifs : améliorer le quotidien des personnes vivant avec le cancer de la vessie et contribuer à combler les lacunes en matière de financement dans les domaines de recherche hautement prioritaires pour les patients, les aidants et le milieu scientifique au Canada.

Chaque année, près de 12 000 Canadiens sont touchés par le cancer de la vessie 1. Le financement de subventions accordées pour les stratégies novatrices permet aux organisations canadiennes d'approfondir leurs connaissances du cancer de la vessie et encourage l'élaboration de propositions visant à mettre en œuvre des stratégies qui amélioreront de manière mesurable la qualité des soins prodigués aux patients atteints d'un cancer de la vessie avancé.

Ensemble, EMD Serono et Pfizer Canada sont ravis d'accorder des fonds aux bénéficiaires suivants :

Le D r Jeremy Ho , au nom de la Clinique du cancer de Richmond : Ce projet vise à mettre en œuvre une plateforme numérique de résultats signalés par les patients pour les patients anglophones et sinophones atteints de cancer de la vessie à la Clinique du cancer de Richmond afin de fournir une évaluation plus complète du patient dans son ensemble et d'assurer une meilleure prise en charge des symptômes et des besoins non reconnus. À la Clinique du cancer de Richmond , 50 % des patients ont indiqué que leur langue de préférence était le chinois, et 80 % ont déclaré avoir une maîtrise limitée de l'anglais. Cette initiative d'amélioration de la qualité des soins a le potentiel d'améliorer de manière mesurable la qualité des soins pour les personnes atteintes d'un cancer de la vessie, en offrant une évaluation plus complète du patient qui comprend les aspects psychosociaux et culturels des soins.





« Nous voulons que les patients sachent que leurs expériences et leurs priorités comptent, et nous sommes impatients de voir les travaux essentiels des bénéficiaires des subventions se concrétiser et contribuer à améliorer le quotidien des personnes atteintes d'un cancer de la vessie », a déclaré Michelle Colero, directrice générale de Cancer de la vessie Canada. « Les avancées pour le cancer de la vessie réalisées par ces bénéficiaires sont importantes et nous sommes ravis que ce programme puisse se poursuivre dans les années à venir. »

Depuis qu'elles ont formé une alliance stratégique mondiale en 2014, les entreprises EMD Serono et Pfizer s'emploient à sensibiliser le public au cancer de la vessie et à travailler de concert avec l'ensemble de la communauté touchée par le cancer.

« Nous sommes incroyablement reconnaissants d'avoir été sélectionnés pour cette subvention, a déclaré le Dr Ho, responsable médical en oncologie à l'hôpital Richmond. Notre équipe de l'hôpital Richmond s'est engagée à fournir des soins exceptionnels aux personnes atteintes d'un cancer de la vessie et continuera à consacrer son temps et ses efforts à répondre aux besoins essentiels des patients. »

Les bénéficiaires de la subvention ont été choisis par un comité d'examen externe dirigé par Cancer de la vessie Canada et composé de représentants d'EMD Serono et de Pfizer Canada.

« Notre espoir, avec la clinique de prise en charge des effets indésirables à médiation immunitaire urgents, est d'améliorer l'expérience globale des patients atteints d'un cancer de la vessie, grâce à une détection plus précoce et à une meilleure prise en charge des effets secondaires associés aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaire », a déclaré la Dre Karim, professeure agrégée de clinique, Services de santé de l'Alberta.

À propos de Cancer de la vessie Canada

Depuis sa création en 2009, Cancer de la vessie Canada est le seul organisme qui se consacre à la défense des droits des patients atteints du cancer de la vessie. La vision de Cancer de la vessie Canada est de venir en aide aux patients atteints du cancer de la vessie et à leurs équipes de soutien, d'accroître la sensibilisation auprès du grand public et de la communauté médicale au cancer de la vessie et de financer la recherche sur le diagnostic et le traitement du cancer de la vessie afin de vaincre cette maladie.

À propos d'EMD Serono, Canada

EMD Serono est la division biopharmaceutique canadienne de Merck KGaA de Darmstadt, en Allemagne. EMD Serono a intégré la recherche scientifique de pointe, des produits et des dispositifs novateurs ainsi que des programmes de soutien aux patients et de remboursement qui figurent parmi les meilleurs de l'industrie. EMD Serono détient une expertise approfondie en neurologie, en fertilité et en endocrinologie, et elle possède une solide gamme de traitements en développement dans les domaines de la neurologie, de l'oncologie, de l'immunologie et de l'immuno-oncologie. L'entreprise, dont le siège social est situé à Mississauga (Ontario), compte plus de 100 employés dans l'ensemble du Canada.

À propos de Merck KGaA, Darmstadt (Allemagne)

Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, est un chef de file de la science et de la technologie appliquées aux soins de santé, aux sciences de la vie et aux appareils électroniques. Environ 60 000 employés travaillent afin d'avoir chaque jour des répercussions positives sur la vie de millions de personnes en créant des façons plus joyeuses et soutenables de vivre. Des progrès en matière de technologies d'édition génique à la découverte de façons uniques de traiter les maladies les plus difficiles, en passant par l'activation de l'intelligence des dispositifs - l'entreprise est partout. En 2020, Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, a généré des ventes de 19,7 milliards d'euros dans 66 pays.

L'entreprise détient les droits sur le nom et la marque « Merck » à l'échelle mondiale, sauf aux États-Unis et au Canada où elle est établie sous les noms d'EMD Serono dans le secteur des soins de santé, Millipore Sigma dans le secteur des sciences de la vie et EMD Electronics. Depuis sa fondation en 1668, l'exploration scientifique et l'entrepreneuriat responsable sont essentiels aux avancées technologiques et scientifiques de l'entreprise. À ce jour, la famille qui l'a fondée est encore actionnaire majoritaire de la société qui est cotée en bourse.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies, ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.

