La déclaration de revenus représente une étape fondamentale pour sortir de la pauvreté.

CALGARY AB, le 16 mars 2023 /CNW/ - À compter de dimanche et pour la septième année, H&R Block lance le programme Donner en retourMC, en partenariat avec 15 organismes régionaux de services sociaux et à but non lucratif. Le but du programme est de fournir gratuitement de l'aide pour la préparation de déclaration de revenus aux personnes qui, autrement, ne pourraient pas accéder aux prestations gouvernementales essentielles. Les cliniques fiscales bénévoles pro bono d'une semaine mettent en relation des Canadiens dans le besoin avec un expert fiscal qui peut les aider à remplir leurs déclarations de revenus et, surtout, à accéder aux crédits et aux prestations auxquels ils ont droit.

De nombreux Canadiens ont de la difficulté à joindre les deux bouts, surtout en ces temps difficiles sur le plan financier. Selon les données du recensement de 2021, plus de 8 % de la population canadienne vit dans la pauvreté. Pour les Canadiens qui sont obligés de dépendre des banques alimentaires et des refuges, il peut être difficile de produire une déclaration de revenus en raison d'obstacles comme le fait de ne pas avoir d'adresse permanente, de compte bancaire, de pièce d'identité gouvernementale ou d'accès à un ordinateur. En ne produisant pas de déclaration de revenus, ces Canadiens n'ont pas accès à des crédits d'impôt et à des programmes fédéraux et provinciaux essentiels, dont le crédit pour la TPS/TVH, l'assurance-emploi, l'Allocation canadienne pour enfants, les crédits d'impôt pour personnes handicapées, l'Allocation canadienne pour les travailleurs et bien encore. De plus, les Canadiens doivent remplir une déclaration de revenus à jour pour être admissibles à un logement abordable.

« Le programme Donner en retour a pour but de changer des vies pour le mieux », a déclaré Peter Bruno, président de H&R Block Canada. « Même pour les personnes qui ont peu ou pas de revenu, il est important de produire une déclaration fiscale pour avoir accès aux crédits et aux prestations auxquels ils pourraient avoir droit tout au long de l'année. Nous avons constaté la différence que le programme Donner en retour peut faire dans la vie des gens. Le remboursement d'impôt a permis d'effectuer des changements importants dans la vie de certains clients, comme couvrir certains besoins de base ou payer le premier et le dernier mois de loyer d'un nouveau lieu de résidence. Nous sommes fiers de pouvoir faire une différence dans la vie de nos communautés. »

Depuis l'inauguration de la première clinique fiscale Donner en retourMC en 2016, H&R Block a établi un partenariat avec plus d'une douzaine d'organismes partout au Canada pour produire 2 721 déclarations de revenus pour les personnes dans le besoin et a permis de récupérer plus de 1,8 million de dollars en crédits et remboursements manquants. Cette année et depuis son lancement, le programme est sur le point de franchir la barre des 2 millions de dollars en fonds restitués aux participants.

Cette année, le programme se déroulera du 19 au 26 mars au sein d'organismes à but non lucratif et sociaux de 15 villes canadiennes, parmi lesquels Street Haven à Toronto, le Carnegie Community Centre à Vancouver, The Mustard Seed de Kamloops, The Mustard Seed de Medicine Hat, The Mustard Seed de Red Deer, The Mustard Seed à Calgary, The Mustard Seed à Edmonton, The Friendship Inn à Saskatoon, The Madison à Winnipeg, Inn From the Cold à Markham, The Ottawa Mission à Ottawa, St. Vincent Place à Sault Ste. Marie, La Maison Benoit Labre à Montréal, Souls Harbour Rescue Mission à Halifax et The Gathering Place à St. John's.

Nous remercions tout particulièrement Lenovo Canada d'avoir fourni des ordinateurs portables au programme Donner en retourMC , ce qui a permis de servir les clients sur place dans leurs agences de services sociaux. Si votre organisation souhaite se joindre au programme Donner en retourMC, écrivez à [email protected] ou visitez hrblock.ca pour en savoir plus.

