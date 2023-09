TORONTO, le 12 sept. 2023 /CNW/ - One Stop Talk/Parlons maintenant (OST/PM) est un nouveau service de counseling virtuel et confidentiel qui est mis en œuvre dans toute la province. Il offre aux enfants et aux jeunes (de 0 à 17 ans) un accès immédiat et facile à du soutien gratuit en santé mentale, au moment voulu. Lorsqu'un enfant ou un jeune se connecte à One Stop Talk/Parlons maintenant par l'entremise de www.onestoptalk.ca ou du 1 855 416-8255, il ou elle sera mis en contact avec un clinicien professionnel pour une séance de thérapie brève en ligne ou par téléphone. OST/PM vise à combler les lacunes en matière de services qui laissent les enfants et les jeunes dans l'attente et la difficulté de s'y retrouver dans un système de santé complexe tout en augmentant la disponibilité de l'intervention immédiate.

Cette initiative panprovinciale novatrice, financée par le ministère de la Santé, s'attaque aux principaux défis du secteur de la santé mentale des enfants et des adolescents, un domaine prioritaire de la feuille de route de l'Ontario « Vers le mieux-être ». Il appuie également l'engagement du gouvernement à créer un système de santé mentale et de lutte contre les dépendances plus intégré et plus complet, en veillant à ce que les Ontariennes et les Ontariens reçoivent le bon niveau de service, au bon moment et au bon endroit.

Comment cela fonctionne-t-il?

Grâce à la participation d'un réseau d'organismes de la province, des thérapeutes désignés par OST/PM offriront des séances de counseling en ligne ou par téléphone aux enfants, aux jeunes, aux parents et aux gardiens (avec leur enfant). Un enfant ou un jeune peut communiquer avec un thérapeute autorisé (par téléphone ou en ligne) pour une séance unique de thérapie brève, et il n'y a pas de limite au nombre de fois où il peut communiquer avec OST/PM.

Les séances virtuelles se concentrent habituellement sur un seul enjeu et soutiennent la personne dans l'élaboration conjointe d'un plan d'action avec un thérapeute de OST/PM. Si des services supplémentaires ou continus sont nécessaires, un navigateur de services de OST/PM est disponible pour effectuer un transfert bienveillant en envoyant une recommandation à un plus grand nombre de services locaux coordonnant les soins plus près du domicile.

OST/PM est disponible du lundi au vendredi de 12 h à 20 h (HE) et de 12 h à 16 h (HE) le samedi.

En accédant au service OST/PM, les enfants et les jeunes de l'Ontario bénéficient de ce qui suit :

des séances de counseling normalisées avec des cliniciens formés, expérimentés et autorisés situés un peu partout dans toute la province;

un accès au service en dehors des heures normales d'ouverture, y compris le samedi (disponibilité accrue de l'intervention immédiate);

un plan personnalisé, élaboré conjointement et transmis à la personne bénéficiant du service;

un accès au service au moment opportun et l'occasion d'obtenir de l'aide pour trouver une solution à un problème actuel;

un transfert bienveillant et l'aiguillage vers d'autres services, au besoin, dans le cadre de la même interaction.

Quelques faits sur OST/PM :

Cette initiative transformationnelle est financée par le ministère de la Santé.

Le programme travaille actuellement en partenariat avec 20 organismes de santé mentale différents, tirant ainsi parti de la capacité des cliniciens dans toute la province.

Plus de 80 thérapeutes autorisés offrent des services de counseling.

OST/PM offre principalement des services en anglais et en français. Des services d'interprétation sont disponibles dans plus de 200 langues, y compris en langue des signes américaine.

Citations

Nous savons que les enfants et les jeunes ont les besoins en santé mentale les plus élevés de tous les groupes démographiques, et c'est pourquoi nous sommes si fiers de nous associer à des organismes comme Strides pour offrir le programme Parlons maintenant. Il est essentiel de veiller à ce que les jeunes en difficulté aient un accès facile aux soins de santé mentale pour qu'ils deviennent des adultes heureux et en santé. Grâce à des programmes comme Parlons maintenant, notre gouvernement bâtit un système de soins de santé mentale moderne, compatissant, fondé sur des données probantes et qui veille à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Michael Tibollo, ministre associé délégué au dossier de la Santé mentale et de la Lutte contre les dépendances

One Stop Talk / Parlons maintenant offre aux enfants et aux jeunes un accès immédiat à des professionnels de la santé mentale au moment où ils en ont besoin, sans liste d'attente. Les jeunes peuvent choisir la méthode de participation virtuelle et l'heure de la séance qu'ils préfèrent. Ils reçoivent gratuitement des séances uniques de thérapie aussi souvent que nécessaire, avec un accès équitable, et des services d'interprétation dans plus de 200 langues, y compris en langue des signes américaine. Ce service de santé mentale adapté à l'échelle de la province assure une aide en temps opportun et des transferts en douceur vers d'autres formes de soutien dans les collectivités où ils vivent, au moment voulu. »

Kirsten Dougherty, chef de la direction, ROCK Reach Out Centre for Kids

Coprésidente, One Stop Talk / Parlons maintenant

Strides Toronto est ravi d'être le site hôte de One Stop Talk/Parlons maintenant (OST/PM). Nous aimons collaborer avec un nombre croissant de partenaires du secteur pour offrir ce service novateur, où et quand les jeunes et les parents en ont besoin. En plus de fournir un service de counseling sur demande de grande qualité, OST/PM offre une voie d'accès au système de santé mentale pour les nourrissons, les enfants et les adolescents, ce qui facilite plus que jamais l'accès aux services.

Janet McCrimmon, présidente et chef de la direction, Strides Toronto

Site hôte, One Stop Talk / Parlons maintenant

