En cette période de très forte chaleur, il faut rester en contact avec nos proches âgés

QUÉBEC, le 30 juill. 2019 /CNW Telbec/ - C'est pour le moins alarmant et fort triste pour Qualinet de constater, depuis les dernières semaines, la multiplication de demandes pour des interventions de nettoyage spécialisé dans les habitations après qu'une personne vivant seule ait été retrouvée décédée de cause naturelle. « Il faut souvent un certain temps avant que des signes inquiètent les voisins d'une personne seule et que des proches ou la police soient appelés pour vérifier sur place si tout va bien », d'expliquer Éric Pichette, le président de Qualinet.

En effet, celui-ci explique que son entreprise intervient de plus en plus souvent dans des endroits où une personne est retrouvée plusieurs semaines, voire quelques mois, après son décès. « Nous avons des équipes dédiées à cette tâche et tous les membres qui la composent ont reçu une formation spéciale et font l'objet d'un suivi particulier », d'ajouter le président.

En cette période d'intense chaleur, il est important de rappeler que c'est une très bonne idée de visiter ou de contacter quasi quotidiennement les personnes âgées qui nous sont proches et vivent seules afin de confirmer que tout va bien.

« En cas de doute, j'invite les gens à ne pas hésiter à demander l'assistance des policiers », de conclure Éric Pichette.

