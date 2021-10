En cette Journée mondiale du psoriasis, informons-nous sur le psoriasis pustuleux généralisé

L'impact sur la santé physique et mentale des personnes affectées est immense.

BURLINGTON, ON, le 29 oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui marque la Journée mondiale du psoriasis, le jour de l'année consacré aux personnes aux prises avec le psoriasis. Cette journée est l'occasion de se renseigner sur les problèmes liés au psoriasis et de mettre en lumière les besoins des personnes affectées au pays.

Imaginez vivre le restant de votre vie avec une maladie imprévisible qui, à tout moment, peut donner lieu à une poussée active et nécessiter un traitement d'urgence. C'est la réalité à laquelle sont confrontées les personnes atteintes de psoriasis pustuleux généralisé (PPG).

Le PPG est une affection dermatologique rare caractérisée par l'apparition soudaine de multiples petites cloques remplies de pus affectant de grandes surfaces du corps qu'on appelle « poussées actives ».1 L'exposition au soleil, une infection des voies respiratoires supérieures, certains médicaments, le retrait soudain de stéroïdes, le stress, une infection et une grossesse peut déclencher une poussée active de PPG2,3. De plus, les poussées actives antérieures de PPG ne permettent pas de prédire la gravité ou la durée de la prochaine poussée active.4 Cette imprévisibilité rend difficile la détermination de l'évolution de la maladie4. Les poussées actives peuvent provoquer des symptômes tels que fièvre, frissons, malaise, nausées et douleurs, voire des complications pouvant menacer le pronostic vital nécessitant un traitement d'urgence1.

Boehringer Ingelheim Canada s'engage à améliorer la vie des personnes aux prises avec le PPG et collabore avec MindBeacon dans le but d'aider ces personnes à prendre soin de leur santé mentale et de leur mieux-être grâce à un soutien professionnel.

« Les personnes atteintes de PPG peuvent souvent ressentir une grande souffrance, tant physique que mentale », a déclaré Gabriel Kim, vice-président des affaires médicales et réglementaires à Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée. « Il existe très peu d'informations publiées sur l'expérience des personnes aux prises avec le PPG. Cependant, en leur prêtant une oreille attentive, on apprend qu'il existe un besoin important de ressources en matière de santé mentale pour composer avec l'impact qu'a le PPG sur le mieux-être émotionnel.

MindBeacon a récemment mis sur pied un nouveau programme intitulé « Coping with Chronic Conditions » (Composer avec les maladies chroniques). L'objectif de ce programme est d'aider les personnes à composer avec les impacts sociaux, émotionnels et psychologiques associés aux maladies chroniques telles que le PPG afin qu'elles développent les compétences dont elles ont besoin pour s'épanouir.5

« Par l'entremise de techniques cognitivo-comportementales, notre programme Coping with Chronic Conditions guide les patients à travers divers sujets tels que l'autogestion des maladies chroniques, la prise en charge des symptômes courants et la gestion du stress ou des émotions négatives », a déclaré la Dre Lori Ann Blessing, Ph.D., C.Psych, chef des services cliniques à MindBeacon. « Les clients travaillent avec un thérapeute dédié qui peut adapter le matériel à leurs besoins et leur apporter un soutien pendant 12 semaines. »

MindBeacon est accessible par soutien numérique sur n'importe quel appareil de sorte que les personnes atteintes de PPG puissent obtenir le soutien dont elles ont besoin dans le confort et l'intimité de leur foyer.

Bien que le soutien en santé mentale soit important dans le cadre du traitement des personnes aux prises avec le PPG, il existe encore de nombreuses lacunes en termes de soins de santé pour ces patients alors qu'ils apprennent à composer avec le PPG au quotidien.

À PROPOS DE BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTÉE

Boehringer Ingelheim se consacre à la découverte de traitements révolutionnaires visant à améliorer la vie des humains et des animaux. Entreprise biopharmaceutique de renommée mondiale axée sur la recherche, la compagnie valorise par l'innovation dans des domaines où il existe un grand besoin médical à combler. Fondée en 1885, Boehringer Ingelheim est encore de nos jours une entreprise familiale axée sur l'avenir. Elle compte environ 52 000 employés oeuvrant dans plus de 130 marchés et trois domaines d'exploitation : produits pharmaceutiques pour les humains, santé animale et fabrication contractuelle de produits biopharmaceutiques. Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 600 employés au Canada. Pour en savoir plus, visitez www.boehringer-ingelheim.ca.

À PROPOS DE MINDBEACON

MindBeacon offre un continuum de soins de santé mentale qui comprend des ressources psychopédagogiques et de mieux-être autodidactes, un soutien entre pairs, des messages directs, des programmes de thérapie cognitivo-comportementale assistés et des séances de thérapie en direct, le tout offert sous forme virtuelle par l'intermédiaire de sa plateforme sécurisée et privée. MindBeacon est l'une des premières plateformes numériques disponibles sur le marché à offrir une thérapie cognitivo-comportementale par Internet assistée par un thérapeute (TCCi-AT) au Canada. Les services de MindBeacon sont accessibles, disponibles, abordables et, surtout, éprouvés. MindBeacon révolutionne la scène thérapeutique en mettant des soins professionnels à la disposition de tous les Canadiens, peu importe quand, où et comment ils choisissent d'y avoir accès.

