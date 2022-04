MONTRÉAL, le 1er avril 2022 /CNW Telbec/ - Alors que les problèmes d'approvisionnement se multiplient dans le réseau bioalimentaire et que le coût du panier d'épicerie explose, Moisson Montréal, Moisson Estrie, Moisson Rive-sud et le Centre de bénévolat et moisson Laval, invite la population à être généreuse lors de la Grande récolte pour les enfants. La campagne se déroule jusqu'au 20 avril et vise à soutenir les organismes qui apportent de l'aide alimentaire aux futures mamans et aux familles avec de jeunes enfants.

Dans les années précédentes, les Moisson pouvaient s'appuyer sur de grands partenaires de campagne qui fournissaient des denrées pour les touts petits. Cette année, la Grande récolte pour les enfants devra compter en grande partie, essentiellement sur la générosité des gens. « Nous avons un réseau de donateurs dynamique et engagé, mais la conjoncture actuelle fait en sorte qu'il ne peut pas nous supporter autant que les années passées. C'est pour cette raison que nous faisons appel au grand public, car les conséquences de la faim sont particulièrement dramatiques pour les poupons. » Affirme Richard D Daneau, directeur général de Moisson Montréal.

Continuer d'alimenter les organismes en ces temps difficiles est un défi. Alors que le coût du panier d'épicerie ne cesse d'augmenter dans un contexte inflationniste, le recours au dépannage alimentaire explose, particulièrement dans les organismes. Une tendance qui inquiète. Les quatre Moisson doivent s'assurer de pouvoir poursuivre leur mission afin de soulager les milliers de personnes dans le besoin.

La campagne promotionnelle s'échelonnera sur 3 semaines. Sous le thème « Nourrissons leur avenir », de jeunes enfants sont mis en scène en images photo et vidéo dans l'action, pendant les repas. La promotion sur le Web aura une grande place, notamment via une stratégie de publications sur les médias sociaux. Plusieurs influenceurs sont également invités à partager des trucs infaillibles pour les tout-petits à l'heure des repas pendant la campagne.

Jusqu'au 20 avril, nourrissez l'avenir des enfants, donnez au www.granderecolte.com

Pour visionner la vidéo de lancement c'est ici

À propos de Moisson Montréal

Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. Sa mission consiste à fournir un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires desservant les personnes en situation de précarité de l'île de Montréal tout en participant au développement de solutions durables. Grâce à la générosité des bénévoles et donateurs en denrées, Moisson Montréal bénéficie d'un effet de levier extraordinaire: avec chaque dollar de don, l'organisme redistribue plus de 15 $ de nourriture. Moisson Montréal remet 20 millions de Kg de denrées par année au grand réseau d'entraide, incluant près de 300 organismes communautaires accrédités sur l'île de Montréal qui répondent à quelque 714 000 demandes d'aide alimentaire par mois.

