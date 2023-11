Plus d'un quart des Canadiens qui utilisent des objets coupants, piquants ou tranchants à la maison les éliminent de manière incorrecte; HPSA propose un programme gratuit et local pour retourner les seringues et autres articles aux pharmacies.

TORONTO, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Novembre est le Mois de Sensibilisation au Diabète, une occasion de mettre en lumière les besoins des environ 11.7 millions de Canadiens atteints de diabète ou de prédiabète. En tant qu'opérateur de programmes de reprise gratuite d'objets médicaux tranchants usagés en Ontario, au Manitoba et à l'Île-du-Prince-Édouard, l'Association pour la récupération de produits santé (ARPS) vise à sensibiliser davantage ce novembre aux bonnes pratiques d'élimination en toute sécurité.

La plupart des Canadiens atteints de diabète ou de prédiabète gèrent leur traitement à domicile, avec de l'insuline administrée par des stylos, des seringues ou des pompes. Dans une enquête de 2023 commandée par ARPS, les résultats ont montré que 26 % d'entre eux éliminent de manière incorrecte les objets coupants, piquants ou tranchants, tels que les jeter à la poubelle. Pour ceux qui s'auto-injectent à la maison, l'élimination adéquate des objets coupants, piquants ou tranchants usagés est essentielle pour protéger les communautés contre la pollution, les mauvais usages et les piqûres accidentelles.

"En tant que parent d'un fils atteint de diabète, je connais de première main la responsabilité qui incombe à aider nos proches avec l'auto-injection et à nous assurer que les objets coupants, piquants ou tranchants usagés sont éliminés en toute sécurité", a déclaré James Miller, un parent de la région du Grand Toronto. "Les contenants pour objets piquants, coupants ou tranchants et le programme de reprise fournis par ARPS et ma pharmacie locale offrent un moyen sûr et pratique de stocker les objets médicaux tranchants usagés chez nous, tout en protégeant les autres membres de la famille et les animaux domestiques contre les piqûres accidentelles. Vivre avec le diabète peut également entraîner des coûts importants, et ce programme est d'une grande aide car il est gratuit."

Les Canadiens peuvent utiliser des contenants pour objets piquants, coupants ou tranchants pour retourner les objets coupants, piquants ou tranchants usagés à domicile pour toute condition de santé spécifique, y compris les aiguilles, les seringues, les ensembles d'infusion, les lancettes, les embouts de stylo, les seringues pré-remplies, les cartouches et les auto-injecteurs.

"Une caractéristique clé du programme de reprise d'objets coupants, piquants ou tranchants d'ARPS est la distribution gratuite de contenant pour objets piquants, coupants ou tranchants respectueux de l'environnement par les pharmaciens aux membres de la communauté", a déclaré Terri Drover, présidente et directrice générale d'ARPS. "La gestion d'une maladie chronique comme le diabète est un défi constant, mais notre objectif est d'aider à alléger une partie de ce fardeau en rendant l'élimination des produits de santé sûre et facile pour toutes les personnes concernées."

Après avoir récupéré un contenant pour objets piquants, coupants ou tranchants dans une pharmacie participante ou auprès d'un détaillant, les Canadiens peuvent y placer les aiguilles et objets médicaux tranchants usagés, en veillant à ne pas les sur-remplir, et suivre les instructions fournies sur le contenant pour le refermer de manière permanente. En utilisant l'outil de localisation d'ARPS, les contenants peuvent être facilement retournés au point de collecte le plus proche.

Visitez healthsteward.ca/fr pour en savoir plus sur l'élimination sûre des objets médicaux tranchants usagés.

Citation de soutien :

"Les professionnels de la pharmacie sont fiers de soutenir les patients et les communautés dans lesquelles ils vivent. En ce qui concerne l'élimination sécuritaire des médicaments et des objets médicaux tranchants, nous apprécions les partenariats locaux avec ARPS qui permettent aux professionnels de la pharmacie de fournir facilement des outils et des ressources pour des soins complets et sécuritaires aux patients."

- Jen Belcher, Vice-Présidente, Initiatives Stratégiques et Relations avec les Membres, Association des Pharmaciens de l'Ontario.

À propos d'ARPS

L'Association pour la Gestion des Produits de Santé est une organisation nationale à but non lucratif représentant plus de 150 propriétaires de marques et fabricants responsables de la collecte et de l'élimination efficaces et sûres de médicaments non utilisés et périmés, ainsi que d'objets médicaux tranchants usagés. Au nom des producteurs, ARPS administre sept programmes de collecte dans quatre provinces avec le soutien de plus de 6 000 pharmacies communautaires agissant comme points de collecte. Le mandat de ARPS consiste également à sensibiliser les consommateurs à la responsabilité de l'élimination sécuritaire des médicaments indésirables et des objets médicaux tranchants avant qu'ils ne finissent à la poubelle, dans les égouts, ou ne soient utilisés de manière inappropriée par d'autres. Depuis sa création, ARPS a collecté plus de 4 677 811 kg de produits pharmaceutiques et 3 141 828 kg d'objets médicaux tranchants.

