En bref

Un rallye photo scientifique avec de beaux prix à gagner

Des jeux et expériences à faire à la maison

Des exercices antistress pour toute la famille

Des films IMAX® pour voyager dans le confort de son salon

MONTRÉAL, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Pour la première fois de son histoire, le Centre des sciences n'accueillera pas de visiteurs pendant la relâche. Qu'à cela ne tienne, la tradition se poursuit malgré tout! En plus de préparer une réouverture sécuritaire pour tous, notre équipe propose une série d'activités scientifiques à faire en famille avec en vedette, un rallye-photo à saveur scientifique!

Un rallye-photo pour jouer dehors

Parce que la science est partout et parce qu'il est plus important que jamais de prendre de l'air, le Centre des sciences invite les jeunes à saisir leur appareil ou leur téléphone pour le rallye-photo Explore ta relâche. Inspiré de l'exposition Explore, qui vise à faire découvrir les grands principes scientifiques et technologiques, le rallye-photo propose un défi en 7 catégories avec à la clé, des prix offerts par Volvo et Ubisoft Éducation !

Du Centre des sciences à votre salon

En attendant de pouvoir à nouveau franchir les portes du Centre des sciences, plusieurs activités numériques sont offertes pour que les familles de partout au Québec puissent faire le plein de science tout en s'amusant :

Des expériences ludiques

Avec plus d'une vingtaine d'expériences à faire à la maison, ScienceXpress est l'activité parfaite à faire en famille car en plus d'être instructive, elle génère immanquablement son lot de souvenirs, de fous-rires et de « wow »! Trouvez une expérience qui vous plait et laissez la science vous surprendre.

Des exercices antistress

La relâche, c'est aussi fait pour lâcher prise. Le Centre des sciences de Montréal propose quatre exercices efficaces pour réduire et contrôler son stress au quotidien et apprendre à relaxer. Une belle façon de commencer de bonnes habitudes et de prendre soin de sa santé mentale.

Des jeux en ligne

Les amateurs de jeux vidéo ont rendez-vous sur notre site web pour faire face à des défis de taille : les changements climatiques (Climato Tactique), les fausses nouvelles (Vérité ou mensonge : le jeu), une mystérieuse épidémie (Morbus Delirium) et même un meurtre à élucider (Autopsie d'un meurtre).

Des documentaires IMAX® à petit prix

Voyager n'aura jamais été aussi économique. En attendant de pouvoir revivre la véritable expérience IMAX® TELUS, les amateurs sont invités à faire de belles découvertes en Chine, en Égypte, en Australie et même en Arctique grâce à 8 films à très petits prix. Aucun séjour à l'hôtel requis.

