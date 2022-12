En appui aux résidences privées pour aînés - La ministre Bélanger annonce des mesures pour venir en aide aux plus petites RPA

QUÉBEC, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, annonce aujourd'hui la bonification du programme de transition salariale pour le personnel soignant des résidences privées pour aînés (RPA). Ainsi, le gouvernement assumera la totalité du paiement des primes destinées aux préposés, aux infirmières et aux infirmières auxiliaires dans les RPA jusqu'au 31 décembre 2023. Pour sa part, le programme pour l'installation d'un système de gicleurs est prolongé jusqu'au 2 décembre 2024. Les critères sont aussi modifiés pour permettre le versement d'une plus grande aide financière pour les RPA qui mettront aux normes leurs installations. Ces mesures s'inscrivent dans une volonté du gouvernement d'améliorer la situation économique actuellement difficile pour les plus petites RPA.

Au cours des derniers mois, des baisses de services et des fermetures de RPA ont été constatées. Cela indique que la situation économique des RPA demeure difficile, surtout pour les plus petites. Trois facteurs sont principalement en cause, soit les problèmes de rentabilité financière, le manque de ressources humaines liées à la pénurie de personnel, de même que l'épuisement des membres des équipes, dont les propriétaires des plus petites RPA.

Ce contexte difficile conduit aujourd'hui le gouvernement à non seulement prolonger dans le temps les primes et l'accès à l'aide financière, mais aussi à rendre cette dernière accessible aux RPA de plus de 250 unités.

Pour ce qui est de l'installation de gicleurs, en plus de la prolongation, des modifications ont été apportées au programme d'aide financière, notamment en ce qui a trait au montant maximal actuellement prévu et à la bonification rétroactive aux RPA ayant déjà reçu des subventions dans le cadre de ce programme. Les changements et l'extension du programme représentent un investissement de 100,2 millions $.

Citations :

« On vient répondre aux demandes des RPA en prolongeant le versement des primes salariales en vigueur et en bonifiant le programme d'installation de gicleurs. Cette annonce fera une énorme différence pour les propriétaires des RPA, surtout les plus petites, qui vivent des difficultés actuellement. Cela s'inscrit dans une volonté plus globale de nous assurer d'une meilleure qualité de vie dans ces milieux, et d'une plus grande diversité de l'offre résidentielle, dans toutes les régions du Québec. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Faits saillants :

Rappelons que le programme de transition salariale pour le personnel soignant en résidences privées pour aînés (RPA) est entré en vigueur à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ce programme, qui doit prendre fin le 31 décembre 2026, permet un appui aux RPA afin d'assurer une transition graduelle pour le maintien de salaires compétitifs pour les infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires œuvrant dans ces milieux.

Soulignons qu'une bonification du programme d'aide financière pour l'installation d'un système de gicleurs dans les RPA avait été annoncée en juillet 2021.

Pour plus d'information sur le programme d'aide financière pour l'installation de gicleurs dans les résidences privées pour aînés, consultez le https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/programme-gicleurs-rpa/.

