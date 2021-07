OTTAWA, ON, le 30 juill. 2021 /CNW/ - C'est la meilleure saison pour repérer les insectes perceurs de bois adultes à l'extérieur des arbres, et leur impact est plus manifeste durant l'été. Les ravageurs envahissants comme l'agrile du frêne, la spongieuse européenne et le puceron lanigère de la pruche sont de graves menaces pour l'économie, l'environnement et la société du Canada. Ce mois d'août, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) encourage chacun au Canada à jouer un rôle actif dans la protection des végétaux du pays en se joignant aux passionnés de la santé des végétaux d'un océan à l'autre qui participeront au Mois de l'inspection des arbres.

Il faut seulement quelques minutes pour vérifier; nous vous prions de faire un petit tour dehors pour inspecter les arbres de votre cour et de votre communauté. Commencez par examiner l'arbre dans son ensemble, puis concentrez-vous sur des zones spécifiques. Soyez attentif aux changements soudains ou inhabituels dans l'état de santé des arbres, comme la décoloration des feuilles, les fissures dans l'écorce, ainsi que les trous et les tunnels creusés par des insectes dans les endroits où l'écorce est tombée. Commencez votre inspection par les racines et continuez de façon ascendante le long du tronc et des branches, à la recherche de populations d'insectes et d'indices de feuilles rongées.

On encourage chacun au Canada à partager des photos des espèces envahissantes sur les réseaux sociaux à l'aide du mot-clic #MoisInspectionArbres. Communiquez avec l'ACIA lorsque vous découvrez quelque chose de suspect dans votre secteur, surtout si vous voyez, par exemple, un fulgore tacheté, un insecte que nous essayons de garder en dehors du Canada. Plus tôt l'ACIA est avertie de la présence d'un nouveau ravageur ou de l'apparition d'un ravageur connu dans un nouveau secteur, plus vite ses scientifiques pourront enquêter sur sa source et prévenir sa propagation.

En vous familiarisant avec les ravageurs de votre communauté et en participant au défi des héros canadiens de la protection des végétaux, vous pouvez faire passer le mot au sujet du Mois de l'inspection des arbres et de l'importance de protéger les végétaux. Utilisez le mot-clic #MoisInspectionArbres lorsque vous chroniquez ce que vous faites et lorsque vous discutez sur les réseaux sociaux. Bien que l'Année internationale de la santé des végétaux vienne d'arriver à sa fin, la vigilance reste de mise, et chacun au Canada peut jouer une part importante en assurant la santé des arbres et des végétaux afin de jeter les bases pour un meilleur avenir.

Citations

« En agissant en ce Mois de l'inspection des arbres, vous aidez à protéger nos merveilleux paysages contre les espèces envahissantes. Ensemble, nous pouvons protéger les ressources végétales du Canada tout en appuyant la continuité de notre croissance économique. »

-- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Participons tous au Mois de l'inspection des arbres ce mois d'août. Lorsque nous faisons des découvertes dans nos propres cours et que nous les signalons, nous contribuons à la science communautaire. La détection et le signalement précoces des ravageurs au Canada permettent à l'ACIA d'agir rapidement pour protéger notre santé et notre bien-être. »

-- Dr Bill Anderson, chef de la protection des végétaux du Canada et directeur exécutif de la Direction de la protection des végétaux et de la biodiversité de l'ACIA

Faits en bref

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a désigné le mois d'août comme étant le Mois de l'inspection des arbres, afin de mobiliser les scientifiques communautaires et de protéger la santé des arbres du Canada contre les ravageurs et les espèces envahissantes.

l'inspection des arbres, afin de mobiliser les scientifiques communautaires et de protéger la santé des arbres du contre les ravageurs et les espèces envahissantes. Le défi des héros canadiens de la protection des végétaux est une campagne sur les réseaux sociaux visant à augmenter la sensibilisation à l'importance de la santé des végétaux au Canada , en inspirant les gens à participer à certaines activités liées à la santé des végétaux et à chroniquer ce qu'ils font sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #HérosCanVégétaux.

, en inspirant les gens à participer à certaines activités liées à la santé des végétaux et à chroniquer ce qu'ils font sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #HérosCanVégétaux. Voici quelques-uns des ravageurs qui préoccupent l'ACIA :

Liens connexes

Restez branchés

Twitter : @InspectionCanFR

Facebook : ACIACanada

LinkedIn : agence-canadienne-dinspection-des-aliments

Instagram : acia_canada

YouTube : Agence canadienne d'inspection des aliments

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Oliver Anderson, Directeur des communications, (613) 462-4327, [email protected], Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, (613) 773-6600, [email protected]

Liens connexes

http://www.inspection.gc.ca