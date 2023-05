Plus de 5,5 millions de Canadiens ont fait du camping en 2022, ce qui représente une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente, selon le rapport du North American Camping and Outdoor Hospitality de 2023

BILLINGS, Montana, 16 mai 2023 /CNW/ - Le secteur des voyages en plein air a pris de l'expansion en 2022 au Canada, car les restrictions relatives au COVID-19 ont été levées, mettant ainsi fin à de nombreux obstacles aux voyages d'agrément en plein air auxquels se heurtent les provinces depuis 2020. En 2022, plus d'un demi-million de nouveaux ménages canadiens se sont aventurés en camping pour la première fois. Ces données sont présentées dans le rapport du North American Camping and Outdoor Hospitality de 2023 , une étude indépendante annuelle commandée par Kampgrounds of America, Inc. (KOA), qui met en lumière l'évolution du comportement des Nord-Américains en matière de voyage, lesquels sont à la recherche d'aventures et de refuge dans le cadre de voyages de plein air.

En plus de l'afflux de nouveaux campeurs, 2022 a également vu un changement dans l'âge des campeurs canadiens. L'activité englobe désormais un groupe démographique plus jeune, la génération Z (18 % de tous les campeurs en 2022 contre 8 % en 2021) et les millénariaux (46 % de tous les campeurs en 2022 contre 31 % en 2021) ayant connu des augmentations notables par rapport à 2021. Alors que 38 % de tous les campeurs expliquent leur choix de faire du camping par leur amour du plein air, les jeunes campeurs ont déclaré que leur intérêt pour le camping découlait d'expériences de vacances en famille.

En plus de présenter les tendances et les comportements de 2022, l'étude a également permis de dégager des perspectives sur les projets de voyage des campeurs en prévision de la saison de camping de 2023. L'étude a révélé que les campeurs canadiens ont hâte d'essayer diverses expériences de voyage cette année. Les plus populaires sont les voyages pour assister à des événements naturels comme les éclipses, les migrations, l'observation des étoiles et les pluies de météores (42 %). Suivent de près l'intérêt pour les expériences de tourisme gastronomique (35 %) et la visite de petites bourgades (32 %).

« Les voyages provinciaux ont vraiment rebondi au cours de la dernière année. Un nombre important de nouveaux campeurs cherchent plus d'occasions de sortir et de se rapprocher de la nature, a déclaré Toby O'Rourke, président-directeur général et président de Kampgrounds of America, Inc. Nos données montrent que les campeurs canadiens continueront de s'aventurer à l'extérieur en 2023. Ils sont impatients de vivre des expériences de voyage passionnantes et uniques. Qu'il s'agisse de camping sous tente, de voyage en VR ou d'un séjour au chalet, ils aiment les voyages d'agrément en plein air. »

Voici d'autres constatations clés du rapport North American Camping and Outdoor Hospitality 2023 sur le marché canadien :

Au total, 50 % des nouveaux campeurs ont dit avoir travaillé pendant leurs voyages de camping, soit le double par rapport au taux observé en 2021. Par conséquent, l'accès à un réseau Wi-Fi de qualité est devenu une commodité importante pour les campeurs, et deux fois plus d'entre eux ont dit que ce facteur a eu une incidence importante sur leur capacité de camper plus souvent et plus longtemps.

Le campeur canadien type était un campeur plus expérimenté (69 %) et a affiché une augmentation des voyages d'agrément comparativement à 2021, le camping comptant pour 32 % de ses voyages d'agrément.

Les campeurs canadiens (77 %) sont beaucoup plus susceptibles de traverser la frontière canado-américaine pour leurs voyages que les campeurs américains (55 %).

Dans sa neuvième année de mesure continue de la croissance et de l'intérêt pour le camping et les voyages en plein air, le rapport de KOA, à l'avant-garde de l'industrie du camping, élargit sa portée pour examiner de façon plus holistique l'accueil en plein air et son importance dans l'industrie plus vaste du camping. L'accueil en plein air s'étend à quatre secteurs : l'hébergement, les aliments et les boissons, les voyages et le tourisme, ainsi que le divertissement et les loisirs. 61 % des campeurs sont tout à fait d'accord pour dire que l'offre de services et de commodités au-delà du camping ou de l'hébergement est essentielle à l'accueil en plein air. Au total, 78 % des campeurs affirment que l'accueil en plein air est un élément important de leurs expériences de voyage. En 2022, le camping et le camping de luxe représentaient 32 % de tous les voyages d'agrément, ce qui fait du camping et de l'accueil en plein air un segment essentiel des voyages.

Les conclusions supplémentaires du rapport North American Camping and Outdoor Hospitality 2023 et les versiohttps://koa.com/north-american-camping-report/ns antérieures du rapport annuel sont disponibles à www.NorthAmericanCampingReport.com .

MÉTHODOLOGIE DU SONDAGE

Les résultats de la plus récente version du rapport North American Camping and Outdoor Hospitality sont fondés sur un total de 4 100 sondages réalisés auprès d'un échantillon aléatoire de ménages américains (n=2 900) et canadiens (n=1 200). Dans l'échantillon de ménages des États-Unis, les résultats sont regroupés par région de recensement : Nord-Est (n=725), Midwest (n=725), Sud (n=725) et Ouest (n=725). Dans l'ensemble, un échantillon de n=2 900 ménages américains est associé à une marge d'erreur de +/- 1,82 points de pourcentage, tandis qu'un échantillon de n=1 200 ménages canadiens est associé à une marge d'erreur de 2,83 points de pourcentage. Tous les sondages ont été remplis uniquement au moyen d'une demande envoyée à un échantillon de ménages américains et canadiens sélectionnés au hasard. Afin de calculer la fréquence globale, l'échantillon de ménages ayant répondu aux sondages a été statistiquement équilibré afin de s'assurer que les résultats correspondent aux chiffres globaux de la population selon l'âge, le sexe et l'origine ethnique. Les résultats ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.

