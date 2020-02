En 2020, Gallagher est nommée pour la 9e fois consécutive l'une des sociétés les plus éthiques au monde par Ethisphere

Ce mérite rend hommage aux sociétés qui adoptent une vision à long terme grâce à une stratégie axée sur un but et qui s'efforcent de créer des changements positifs au sein des communautés de la planète

ROLLING MEADOWS, Illinois, 25 février 2020 /CNW/ - Gallagher, une firme mondiale offrant des services-conseils ainsi que des services de courtage en assurances et de gestion des risques, a été reconnue par Ethisphere, un chef de file international qui définit et fait avancer les normes des pratiques commerciales éthiques, comme l'une des sociétés les plus éthiques au monde en 2020.

C'est la neuvième année d'affilée que Gallagher est reconnue et elle est la seule entreprise saluée qui provient du secteur du courtage en assurances. En 2020, 132 lauréats ont été salués, lesquels sont issus de 21 pays et de 51 industries.

« Diriger avec intégrité est une composante essentielle de la réussite de Gallagher, et ce, depuis la fondation de notre entreprise en 1927 », soutient J. Patrick Gallagher Jr., président du conseil d'administration, président et chef de la direction. « Nous sommes honorés de faire de nouveau partie des sociétés les plus éthiques de la planète. Cette désignation met en lumière la raison d'être et les valeurs de Gallagher, qui accordent la priorité aux besoins des gens, des entreprises et des collectivités. »

« Chez Gallagher, nous respectons un code de conduite personnelle et professionnelle que nous appelons "The Gallagher Way" (la manière Gallagher). Il y a 25 principes qui aident tous les collègues Gallagher, où qu'ils soient dans le monde, à prendre des décisions éclairées et à poser les bons gestes; "The Gallagher Way" continue de guider notre culture en matière d'éthique », affirme Thomas J. Tropp, chef de l'éthique mondiale. « Nous sommes extrêmement fiers d'être reconnus par Ethisphere Institute pour la neuvième année consécutive. »

« Félicitations à tout le personnel de Gallagher pour ce témoignage de reconnaissance », déclare Timothy Erblich, chef de la direction à Ethisphere. « C'est le moment de reconnaître les chefs de file faisant avancer les cultures organisationnelles qui se définissent par l'intégrité, et aussi de soutenir les entreprises qui contribuent à l'intérêt général et aux impératifs sociaux. »

Méthodologie et notation

Animé par l'Ethics Quotient® exclusif à Ethisphere, le processus d'évaluation des sociétés les plus éthiques au monde comporte plus de 200 questions portant sur les pratiques en matière de culture organisationnelle, d'environnement et de vie sociale, sur l'éthique et les activités de conformité, sur la gouvernance et la diversité, et sur les initiatives visant à appuyer une chaîne de valeur robuste. Cette démarche se veut un cadre de fonctionnement qui permet de recenser et de codifier les pratiques exemplaires des organisations de diverses industries provenant de partout sur la planète. Les meilleures pratiques et les connaissances des lauréats de 2020 seront publiées dans un rapport et feront l'objet d'une webdiffusion en mars et en avril de cette année.

Toutes les sociétés qui ont fait l'objet du processus d'évaluation ont reçu une carte de pointage résumant l'analyse holistique qui caractérise leurs programmes à l'heure actuelle en fonction des normes strictes des sociétés de premier rang.

Lauréats

La liste complète des sociétés les plus éthiques de la planète en 2020 se trouve à l'adresse https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.

À propos de Gallagher

Gallagher (NYSE : AJG) est une firme mondiale offrant des services-conseils ainsi que des services de courtage en assurances et de gestion des risques. Son siège social est établi à Rolling Meadows, en Illinois. La société mène ses activités dans 49 pays et est en mesure de servir sa clientèle dans plus de 150 pays de la planète grâce à un réseau de conseillers et de courtiers correspondants.

À propos d'Ethisphere Institute

Ethisphere Institute® est le leader international de la définition et de la promotion des normes en matière de pratiques d'affaires éthiques qui alimentent le caractère corporatif, la confiance du marché et le succès commercial. Ethisphere possède une expertise approfondie concernant l'évaluation et la définition de normes éthiques fondamentales. Celle-ci découle de constatations fondées sur des données qui aident les organisations à parfaire leur caractère corporatif ainsi qu'à évaluer et à améliorer leur culture. Ethisphere honore les réalisations exceptionnelles par le biais de son programme de reconnaissance des entreprises les plus éthiques au monde et réunit une communauté d'experts du secteur par l'entremise de la Business Ethics Leadership Alliance (BELA). Pour en savoir plus sur Ethisphere, consultez le site suivant : https://ethisphere.com.

