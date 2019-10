Emplois et croissance verte : les Canadiens célèbrent la journée de l'efficacité énergétique

OTTAWA, le 2 oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le Canada célèbre la journée de l'efficacité énergétique, c'est l'occasion de rendre hommage aux travailleurs qui, d'un océan à l'autre, aident les particuliers et les entreprises à réduire le gaspillage énergétique, à économiser de l'argent et à diminuer leurs émissions.

Tous les premiers mercredis d'octobre depuis 2016, les États-Unis, où le secteur se prévaut actuellement de générer 2,3 millions d'emplois au niveau national dans les secteurs des industries et de la construction, entre autres, fêtent la journée de l'efficacité énergétique.

Les estimations montrent que 436 000 Canadiens (soit environ une personne sur 50) travaillent dans le secteur de l'efficacité énergétique, répartis dans divers domaines tels que la construction, les industries, la vente de gros, les services professionnels et aux entreprises, les services publics et les autres services. D'après une étude publiée cette année par ECO Canada, un organisme sans but lucratif basé à Calgary qui forme et certifie des professionnels de l'environnement dans tout le pays, le niveau d'emploi dans le secteur a connu une croissance de 2,8 pour cent entre 2017 et 2018, soit un taux de croissance trois fois plus rapide que le reste de l'économie canadienne.

« Les professionnels qui travaillent dans le secteur de l'efficacité énergétique ont toutes les raisons d'être fiers de leur travail, » a déclaré Corey Diamond, directeur général d'Efficacité énergétique Canada, qui a lancé cette année la célébration de cette journée au Canada en obtenant l'engagement à développer des activités de sensibilisation de la part de plus de 100 organisations de tout le pays. « Lorsqu'on travaille dans le secteur de l'efficacité énergétique, on aide les familles et les entreprises à économiser de l'argent, tout en réduisant notre empreinte carbone collective. »

« C'est une situation gagnante aussi bien pour l'économie que pour l'environnement, » a-t-il ajouté. « Avec toutes les actions pour le climat que nous observons en ce moment, nous devons rechercher une solution qui nous fera atteindre les 40 pour cent grâce à des moyens simples et générateurs d'emplois, comme une meilleure isolation, les technologies domotiques ou la construction raisonnée. »

Efficacité énergétique Canada a identifié 12 « Champions de l'énergie » dans tout le pays dont les divers cheminements professionnels illustrent les débouchés d'emploi dans ce secteur en plein essor de l'économie canadienne. Découvrez l'histoire d'un ancien pompier de champs pétroliers qui dirige une société d'isolation à Medicine Hat en Alberta, ou bien celle d'une directrice de l'impact et de la durabilité d'une société de thermostats intelligents fabriqués au Canada basée à Toronto en Ontario, ou encore l'histoire du directeur général d'une société de construction et de rénovation efficientes au plan énergétique à Flatrock à Terre-Neuve.

« L'efficacité énergétique est un secteur primordial pour l'économie canadienne : plus grand encore que le secteur de l'extraction pétrolière et gazière et les télécommunications réunis, » a annoncé M. Diamond. « Il est important de célébrer les progrès accomplis et ce que notre nation est capable de faire en matière de croissance verte grâce à ce secteur. »

Des sociétés privées, des universités, des gouvernements locaux et des organismes sans but lucratif comptent parmi les plus de 100 entreprises qui célèbrent la journée de l'efficacité énergétique canadienne. Vous pouvez consulter la liste complète des signataires ici.

Efficacité énergétique Canada plaide pour que notre pays devienne un leader mondial en matière d'efficacité énergétique. Nous réunissons des gens de divers secteurs de l'économie canadienne pour collaborer à la promotion de politiques qui permettront de tirer tous les avantages de l'efficacité énergétique. Nous diffusons les meilleures études dans une volonté d'améliorer la productivité de l'économie, la durabilité de l'environnement et la justice sociale du Canada. Efficacité énergétique Canada est hébergée par le Sustainable Energy Research Centre de l'Université Carleton.

