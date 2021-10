Mark Sylvia, président et chef de la direction, attribue ces résultats à la résilience

et à l'engagement de l'équipe

Faits saillants du troisième trimestre de 2021 (par rapport au troisième trimestre de 2020)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 33 millions de dollars comparativement à 51 millions de dollars

Résultat par action (de base et dilué) de 33,78 $ comparativement à 51,91 $

Faits saillants de l'exercice à ce jour au troisième trimestre de 2021 (par rapport à l'exercice à ce jour de 2020)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 222 millions de dollars comparativement à 67 millions de dollars

Résultat par action (de base et dilué) de 225,70 $ comparativement à 68,28 $

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de 16,4 % comparativement à 8,9 %

KINGSTON, ON, le 28 oct. 2021 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 33 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2021, par rapport à 51 millions de dollars pour la période comparable de 2020. Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour l'exercice à ce jour est de 222 millions de dollars, comparativement à 67 millions de dollars pour la période comparable de 2020.

La diminution des bénéfices au troisième trimestre est principalement attribuable à un résultat net moins élevé pour le secteur de l'assurance individuelle ainsi que des pertes latentes et des pertes réalisées sur les actifs du secteur du capital et de l'excédent, comparativement aux gains réalisés pour la même période en 2020. Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour l'exercice à ce jour a été plus élevé, principalement en raison de la libération des réserves pour les garanties sur les prestations de fonds distincts au cours du premier trimestre de 2021.

« Dans nos trois secteurs d'activité, les ventes ont été solides. Notre émission d'une dette subordonnée vers la fin du trimestre a été couronnée de succès, nous permettant ainsi de poursuivre notre croissance et d'investir dans nos activités. Nous sommes heureux de nos résultats globaux et de la tendance de croissance continue de nos primes et des produits tirés des frais. À mesure que nous relevons les défis posés par la pandémie, nous continuons d'ajuster nos modèles d'affaires ainsi que ceux concernant nos effectifs. Nos membres du personnel ont fait preuve d'une résilience et d'un dévouement extraordinaire à l'égard de nos clients, de nos partenaires de la distribution et de nos actionnaires ainsi que les uns envers les autres. Leur soutien et leur engagement nous ont permis d'offrir des résultats aussi positifs », affirme Mark Sylvia, président et chef de la direction.

Faits saillants financiers

















Troisième trimestre

Exercice à ce jour

(en millions de dollars, sauf pour les données par action)

2021 2020

2021 2020

















Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires

33 $ 51 $

222 $ 67 $

















Résultat par action - de base et dilué

33.78 $ 51.91 $

225.70 $ 68.28 $





































30 sept 30 juin

31 mars 30 sept

Autres faits saillants financiers

2021 2021

2021 2020

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (quatre derniers trimestres)

16.4% 18.5%

20.3% 8.9%

Ratio total du TSAV

150% 143%

148% 132%





1 Voir les mesures non conformes aux IFRS













Sources de bénéfices¹ Troisième trimestre

Exercice (en millions de dollars) 2021 2020

2021 2020 Bénéfices prévus sur les affaires en vigueur 50 $ 53 $

148 $ 159 $ Effet des nouvelles affaires (9)

(3)



(16)

(14)

Gains (pertes) actuariels (2)

(15)



144

(148)

Mesures prises par la direction et modifications des hypothèses 2

16



17

40

Bénéfices relatifs aux activités avant impôts 41

50



293

37

Bénéfices relatifs à l'excédent 4

23



7

62

Résultat avant impôts 45 $ 73 $

300 $ 99 $ Impôts 10

19



72

21

Résultat net attribuable aux actionnaires 35 $ 55 $

228 $ 77 $ Dividendes versés sur les actions privilégiées (1)

(3)



(6)

(10)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 33 $ 51 $

222 $ 67 $



1 Voir les mesures non conformes aux IFRS

Les bénéfices prévus sur les affaires en vigueur ont diminué de 6 % durant le troisième trimestre et de 7 % pour l'exercice à ce jour, principalement en raison du secteur de la gestion de patrimoine.

L'effet des nouvelles affaires pour le troisième trimestre de 2021 a augmenté, principalement en raison de l'augmentation de la pression exercée par le secteur de l'assurance individuelle. Pour l'exercice à ce jour, l'effet des nouvelles affaires s'est accru comparativement à la même période de 2020, principalement en raison de l'augmentation des pressions au sein du secteur de la gestion de patrimoine et de l'assurance collective, qui a été partiellement contrebalancé par les profits à l'établissement dans le secteur de l'assurance individuelle. L'effet des nouvelles affaires sur le secteur de l'assurance individuelle est positif, créant un profit à l'établissement, lorsque la valeur actualisée des profits futurs des nouvelles affaires surpasse la somme des marges des passifs initiaux des polices pour ces affaires, additionnée aux charges engagées au point de vente.

Les pertes actuarielles moins élevées au troisième trimestre de 2021 sont principalement attribuables aux gains actuariels du secteur de la gestion de patrimoine, qui sont partiellement contrebalancés par les pertes actuarielles des secteurs de l'assurance individuelle et de l'assurance collective. Pour l'exercice à ce jour, les gains actuariels sont principalement attribuables à une diminution des passifs des contrats soutenant les garanties sur les prestations des fonds distincts, comparativement à une perte actuarielle découlant d'un raffermissement de ces passifs soutenant ces garanties au cours du premier semestre de 2020.

Les mesures de gestion et les modifications des hypothèses sont attribuables aux activités de gestion continues visant à améliorer l'appariement des actifs et des passifs contribuant aux gains du résultat net positif du secteur de l'assurance individuelle.

La diminution des bénéfices relatifs à l'excédent au troisième trimestre et pour l'exercice à ce jour est principalement attribuable aux pertes réalisées sur les actifs évalués comme étant disponibles à la vente dans ce segment comparativement aux gains réalisés pour les périodes comparables de 2020. Le ratio total du test de suffisance des sociétés d'assurance-vie (TSAV) de l'Empire Vie, qui était de 150 % le 30 septembre 2021 comparativement à 136 % le 31 décembre 2020, continue d'être nettement supérieur aux exigences établies par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada (BSIF) et aux cibles internes minimales de l'Empire Vie.

Le 26 octobre 2021, la société a annoncé son intention de racheter le 16 décembre 2021 la totalité de ses débentures subordonnées non garanties en circulation de 200 millions de dollars à 3,383 % de série 2016-1, qui venaient à échéance le 26 décembre 2026. Le prix de rachat est de 100 % du montant nominal, majoré de l'intérêt couru et impayé jusqu'à la date de rachat, exclusivement.

Le rachat a été approuvé par le Bureau du surintendant des institutions financières. Après la réalisation du rachat, la société estime que, au 30 septembre 2021, son ratio total du TSAV aurait été de 142 %.

Mesures non conformes aux Normes internationales d'information financière (normes IFRS)

L'Empire Vie utilise des mesures non conformes aux normes IFRS, notamment le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, les sources de bénéfices, les actifs sous gestion, les ventes de primes annualisées, les ventes brutes et nettes de fonds communs de placement et de fonds distincts, ainsi que les rentes fixes. Elle vise ainsi à fournir aux investisseurs des mesures complémentaires à son rendement financier et à mettre en évidence les tendances de ses activités principales qui, autrement, pourraient ne pas être dégagées si elle s'appuyait uniquement sur les mesures financières conformes aux normes IFRS. L'Empire Vie croit également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS pour évaluer les émetteurs.

Renseignements supplémentaires

Tous les montants sont en dollars canadiens et sont basés sur les résultats financiers consolidés non audités de l'Empire Vie pour la période close le 30 septembre 2021. Vous pouvez obtenir de l'information supplémentaire sur l'Empire Vie dans le plus récent rapport de gestion de la société et la notice annuelle. Vous trouverez ces documents dans le profil de l'Empire Vie au www.sedar.com .

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, une filiale d'E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir avec simplicité, rapidité et facilité les produits et les services dont ils ont besoin pour accumuler un patrimoine, générer un revenu et atteindre la sécurité financière. Le 30 septembre 2021, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 19 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le empire.ca pour obtenir plus de détails.

