Empire State Realty Trust et iHeartMedia lancent le compte à rebours du spectacle son et lumière de Noël sur « All I Want for Christmas Is You » de Mariah Carey

La première de ce spectacle conçu par l'éclairagiste de renom Marc Brickman se tiendra le 19 décembre et sera diffusée en direct à 20 h (HNE) sur Z100, Power 105.1, 103.5 KTU et 106.7 Lite fm, de iHeartMedia New York. Les spectateurs ne résidant pas à New York pourront se connecter pour assister au spectacle en direct via Earthcam sur https://www.esbnyc.com/earthcam-empire-state-building . Une vidéo du spectacle dans son intégralité sera postée sur la chaîne YouTube de l'Empire State Building immédiatement après la première du 19, pour le plus grand bonheur des admirateurs du monde entier. Pour célébrer la saison des fêtes, le spectacle lumineux synchronisé sera diffusé sur Z100 et Lite fm de iHeartMedia New York tous les soirs à 20 h (HNE) jusqu'au 25 décembre.

« Mariah Carey est une amie de longue date de l'Empire State Building, et nous sommes ravis de célébrer cet anniversaire spécial de son célèbre succès du temps des Fêtes, "All I Want For Christmas Is You" avec un spectacle son et lumière à l'Empire State Building », a déclaré Anthony E. Malkin, président et directeur général de Empire State Realty Trust. « Nos spectacles son et lumière annuels apportent la joie des Fêtes aux gens du monde entier. Et comment ne pourraient-ils pas ressentir cette joie alors que nous nous associons à la Reine des Fêtes elle-même? »

« Depuis des décennies, "All I want For Christmas" de Mariah Carey est un incontournable de la saison des fêtes pour les auditeurs de iHeartRadio de tout le pays », a déclaré Tom Poleman, directeur de la programmation pour iHeartMedia. « Quelle meilleure façon de célébrer le 25e anniversaire de cette chanson emblématique qu'avec un spectacle de lumières synchronisées dans le bâtiment le plus emblématique de New York. »

Cette année, en plus de pouvoir admirer le spectacle de lumière à partir de nombreux points d'observation autour de New York et de la région des trois États, les admirateurs de tout le pays pourront également écouter The CW le 19 décembre à 20 h (HNE/HNP) pour suivre l'émission spéciale Jingle Ball diffusée par iHeartRadio.

Le spectacle annuel de lumières des Fêtes, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration annuelle #ESBUnwrapped d'ESB, est une tradition bien-aimée, tout comme les décorations classiques des Fêtes dans le hall Art Déco, les expositions de qualité musée dans les fenêtres du hall de la Cinquième Avenue et les touches spéciales des Fêtes dans le nouvel Empire State Building Observatory Experience. Pendant la période des Fêtes, les visiteurs de l'Édifice le plus célèbre du monde peuvent également assister à des apparitions surprises de célébrités, écouter un pianiste jouer une sélection de pièces préférées des Fêtes et assister à une autre année de spectacles de lumières festifs.

Pour contribuer à l'excitation du temps des fêtes, utilisez le hashtag #ESBUnwrapped sur les médias sociaux.

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building, propriété d'Empire State Realty Trust, Inc. s'élève à 443 mètres (1 454 pieds) au-dessus de Midtown Manhattan (de la base au sommet de l'antenne) et est le « Bâtiment le plus connu au monde ». Grâce à de nouveaux investissements dans l'efficacité énergétique, l'infrastructure, les espaces publics et les commodités, l'Empire State Building a attiré des locataires de premier ordre dans un large éventail d'industries du monde entier. L'Empire State Building a été désigné comme la destination de voyage la plus populaire au monde dans le cadre d'une étude menée par Uber. Il a en outre été désigné comme étant le bâtiment préféré des Américains dans un sondage réalisé par l'American Institute of Architects. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'Empire State Building, veuillez visiter les sites www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

À propos de l'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), une importante société de placement immobilier (SPI), détient, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles de bureaux et de commerce de détail à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York, y compris l'Empire State Building, l'immeuble le plus célèbre du monde. Le portefeuille de bureaux et de commerces de détail de la Société, dont le siège social est situé à New York, dans l'État de New York, couvre 10,1 millions de pieds carrés louables au 30 septembre 2019, dont 9,4 millions de pieds carrés louables dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois à Fairfield County, dans le Connecticut et deux à Westchester County, dans l'État de New York; son portefeuille commercial comporte pour sa part environ 700 000 pieds carrés locatifs.

À propos de iHeartMedia New York

iHeartMedia New York possède et exploite WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM et WOR-AM. Première société audio aux États-Unis, iHeartMedia touche chaque mois neuf Américains sur 10. Avec ses 250 millions d'auditeurs mensuels, elle a une portée plus importante que toute autre société média aux États-Unis. La position de société leader dans le domaine de l'audio s'étend sur de multiples plates-formes, dont plus de 850 stations de radiodiffusion en direct, et comprend la diffusion en continu de musique, la radio et l'audio sur demande via son service numérique iHeartRadio disponible sur plus de 250 plates-formes et 2 000 appareils, dont des haut-parleurs intelligents, des tableaux de bord automatiques numériques, des tablettes, des accessoires portables, des téléphones intelligents, des assistants virtuels, des téléviseurs et des consoles de jeux; par l'entremise de ses influenceurs; par le biais des réseaux événements sociaux, de concerts en direct emblématiques et de podcasts, en sa qualité de premier fournisseur mondial de podcasts à visée commerciale. iHeartMedia est également le chef de file de l'industrie audio en matière d'analyse et de technologie d'attribution pour ses partenaires commerciaux fort des données provenant de sa vaste base de consommateurs qu'elle utilise. iHeartMedia est une division de iHeartMedia, Inc. (NASDAQ : IHRT). Visitez le site iHeartMedia.com pour obtenir de plus amples renseignements sur l'entreprise.

À propos de Mariah Carey

MARIAH CAREY est l'artiste féminine qui a connu le plus grand succès commercial de tous les temps avec plus de 200 millions d'albums vendus à ce jour et 18 45 tours classés numéro 1 au Hot 100 de Billboard (dont 17 qu'elle a composés elle-même), soit plus que n'importe quel artiste solo dans l'histoire. Mariah Carey est une chanteuse/compositrice/productrice qui a remporté de multiples Grammy Awards, de nombreux American Music Awards, le prix Billboard de la « Meilleure artiste féminine de tous les temps », le titre Billboard de l'« Artiste de la décennie », le « Icon Award » du Billboard, ainsi que le « World Music Award » en sa qualité d'« Artiste féminine ayant vendu le plus d'albums au cours du millénaire », ainsi que le « Icon Award » de BMI pour sa réussite exceptionnelle en tant que compositrice. Et la liste ne s'arrête pas là. Avec son registre vocal unique à cinq octaves, ses compositions prolifiques et son talent de productrice, Mariah Carey est LA superstar de la pop par excellence. Elle détient le record du monde Guinness de la chanson de Noël (Noël/Nouvel An) la plus haut classée au Hot 100 de Billboard par un artiste solo, ainsi que celui du titre le plus diffusé en streaming sur Spotify en l'espace de 24 heures. L'impact qu'a eu Mariah Carey a transcendé l'industrie de la musique, de sorte qu'elle a laissé une empreinte indélébile sur le monde entier. Elle a fait son entrée dans le monde du cinéma indépendant avec sa performance historique dans « WiseGirls » aux côtés de Mira Sorvino, récipiendaire d'un Oscar, et de Melora Walters. En 2009, Mariah Carey a reçu le Breakthrough Performance Award au Palm Spring International Film Festival pour son rôle acclamé par la critique dans « Precious », réalisé et produit par Lee Daniels. Mariah Carey a ensuite joué dans le chef d'œuvre de Daniels, « Le Majordome » (2013). Récipiendaire d'un prix du Congrès, Mariah Carey a généreusement consacré une grande part de son temps et de son énergie à diverses causes philanthropiques qui lui tiennent à cœur, notamment Save the Music, la fondation Make-A-Wish, le World Hunger Relief et la Elton John AIDS Foundation. Supportrice fervente d'organismes de bienfaisance voués à la cause des enfants, tant aux niveaux national qu'international, elle a fondé Camp Mariah en partenariat avec le Fresh Air Fund, une retraite pour les enfants du centre-ville afin de leur permettre d'explorer le développement de leur carrière. Mariah est représentée par Roc Nation, CAA et Imprint PR. www.mariahcarey.com

