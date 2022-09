Empire State Realty Trust accueille Le Café, Panera Bread et Playa Bowls au sein de trois de ses propriétés de New York

NEW YORK, 12 septembre 2022 /CNW/ - Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) a annoncé aujourd'hui l'arrivée de plusieurs nouveaux détaillants locataires afin d'élargir l'offre de son portefeuille en matière d'alimentation par l'entremise de la signature de baux avec Panera Bread, Playa Bowls et Le Café aux fins d'ouverture de ces enseignes dans trois de ses immeubles de bureaux et de propriétés résidentielles situés à New York.

À la suite de la signature d'un nouveau bail, Panera Bread s'apprête à quitter le 10 Union Square d'ESRT en vue de s'installer dans un espace de vente au détail d'une superficie de 195 m 2 (2 100 pi 2 ) situé au 1359, Broadway. Andrew Mandell , de RIPCO, a représenté Panera Bread dans le cadre des négociations liées au bail. Fred C. Posniak, d'ESRT et Morgan Singer et Samuel Martorella de RIPCO ont représenté le propriétaire. Rebecca Clareman et David Bleckner du cabinet d'avocats Lester, Bleckner & Shaw LLP ont fourni des services de représentation juridique pour ESRT.





Playa Bowls a signé un nouveau bail pour s'installer dans un espace de vente au détail d'une superficie de 129 m 2 (1 385 pi 2 ). Abie Dwek, de C&W, a représenté Playa Bowls dans le cadre des négociations liées au bail. Fred C. Posniak, d'ESRT et Andrew Mandell , Morgan Singer et Samuel Martorella de RIPCO ont représenté le propriétaire. Richard Reiser et David Bleckner , du cabinet d'avocats Lester, Bleckner & Shaw LLP ont fourni des services de représentation juridique pour ESRT.





Le Café a signé son troisième bail avec ESRT pour s'installer dans un espace de 76,36 m2 (822 pi2s). Yoel Gorjian, de Winick Realty Group, a représenté Le Café dans le cadre des négociations liées au bail. Fred C. Posniak, d'ESRT et Steven E. Baker, Charles Rapuano et Thomas Galo de Winick Realty Group ont représenté le propriétaire. David Bleckner, du cabinet d'avocats Lester, Bleckner & Shaw LLP a fourni des services de représentation juridique pour ESRT.

« Dans l'ensemble de notre portefeuille de Manhattan, nous avons élaboré et signé des baux avec plus d'une douzaine de fournisseurs d'aliments et de boissons qui constituent d'importantes commodités pour nos locataires d'espaces de bureaux et de propriétés résidentielles, a déclaré Fred C. Posniak, vice-président principal, location, Empire State Realty Trust. Nous sommes ravis d'accueillir Playa Bowls parmi nos locataires de grande valeur et de poursuivre nos relations établies avec Panera Bread et Le Café. »

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) est une fiducie de placement immobilier (FPI) qui possède et gère des bureaux, des commerces de détail et des immeubles multirésidentiels à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York. ESRT est propriétaire de l'Empire State Building, le bâtiment le plus célèbre du monde, et de l'attraction n° 1 aux États-Unis et n° 3 dans le monde selon les Travelers' Choice Awards 2022 de Tripadvisor, l'Observatoire de l'Empire State Building, nouvellement réimaginé et emblématique. La société est un chef de file dans le domaine des bâtiments sains, de l'efficacité énergétique et de la qualité de l'environnement intérieur. Elle a les plus faibles émissions de gaz à effet de serre par pied carré de tous les portefeuilles de fiducie de placement immobilier cotés en bourse de la ville de New York. En date du 30 juin 2022, le portefeuille d'ESRT comprenait environ 9,2 millions de pieds carrés d'espace à bureaux locatif, 700 000 pieds carrés d'espace de vente au détail locatif et 625 unités résidentielles réparties sur deux propriétés multifamiliales. Pour en savoir plus sur Empire State Realty Trust, visitez esrtreit.com et suivez-nous sur Facebook , Instagram , Twitter et LinkedIn .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont reconnaissables grâce aux mots comme « suppose », « croit », « estime », « s'attend », « a l'intention », « planifie », « projette », à la forme négative de ces mots ou aux mots ou expressions semblables qui ne concernent pas des sujets de nature historique. Vous devez faire preuve de prudence dans l'interprétation et l'utilisation des énoncés prospectifs, car ils comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui, dans certains cas, échappent au contrôle d'ESRT et pourraient avoir une incidence importante sur les résultats, le rendement ou les réalisations réels. Ces facteurs et risques comprennent, sans s'y limiter, la crise de santé publique actuelle et la perturbation économique causée par la pandémie de COVID-19, une défaillance des conditions ou du rendement concernant tout événement ou transaction décrits ci-dessus, des changements réglementaires, ainsi que d'autres risques et incertitudes décrits de temps à autre dans les documents déposés par ESRT et Empire State Realty OP (ESROP) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris ceux énoncés dans le rapport annuel d'ESRT et d'ESROP sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, sous la rubrique « Facteurs de risque ». Sauf si la loi l'exige, ESRT et ESROP ne s'engagent pas à mettre à jour un énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres.

