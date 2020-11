NEW YORK, 13 novembre 2020 /CNW/ - Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT) et iHeartMedia ont annoncé aujourd'hui que le spectacle son et lumière annuel des Fêtes de l'Empire State Building (ESB) mettra en vedette Carrie Underwood qui présentera sa nouvelle chanson « Hallelujah », en duo avec John Legend, tirée de son tout premier album de Noël, My Gift.

Marc Brickman, concepteur d'éclairage de renommée mondiale, a créé la chorégraphie du spectacle de lumières festif, dont la première aura lieu le samedi 19 décembre et qui sera diffusé tous les soirs à 20 h jusqu'au vendredi 25 décembre sur les ondes des stations Z100 et LiteFM d'iHeartRadio. Les amateurs de l'extérieur de la région de New York pourront regarder le spectacle en direct sur Earthcam à esbnyc.com/about/live-cam. Une vidéo de l'ensemble du spectacle sera également publiée sur la chaîne YouTube de l'Empire State Building (www.youtube.com/esbnyc) immédiatement après sa diffusion le samedi 19 décembre.

« Les lumières de l'Empire State Building sont emblématiques du ciel nocturne de New York. Nos spectacles son et lumière attirent l'attention de millions d'yeux et de cœurs, et aucun d'entre eux n'est plus populaire que notre spectacle annuel de lumières des Fêtes. Il s'agit de l'événement le plus attendu et le plus éblouissant de cette période de l'année, a déclaré Anthony E. Malkin, président et chef de la direction d'ESRT. Les résidents de notre grande ville et les gens de partout dans le monde pourront suivre les célébrations des Fêtes organisées par ESB et iHeartMedia sur notre chaîne YouTube. Alors que nous célébrons le premier album des Fêtes de Carrie Underwood, comprenant ce duo formidable avec John Legend, nous rappelons au monde entier que New York est bien vivante et qu'elle accueillera à nouveau des visiteurs du monde entier au cours des prochaines années. »

« Hallelujah » est une nouvelle chanson originale tirée du premier album des Fêtes de Carrie Underwood, My Gift, qui a été lancé le 25 septembre et qui est maintenant en vente partout. La grande vedette lauréate de prix Grammy s'est associée à John Legend pour enregistrer le nouveau morceau, écrit par John Legend et Toby Gad. L'album de 11 pistes comprend des classiques des Fêtes et plusieurs nouvelles pièces originales.

« Je suis honorée de pouvoir me joindre à l'Empire State Building pour célébrer cette merveilleuse tradition, a affirmé Mme Underwood. Plus que jamais, c'est le moment de se nourrir de l'espoir et de la joie du temps des Fêtes et de partager cette magie avec les gens du monde entier. »

« Je suis ravi que la station de Noël de New York, 106,7 LITE FM, présente de nouveau ce spectacle de lumières très attendu au sommet de l'Empire State Building, mettant en vedette la nouvelle chanson de Carrie Underwood, « Hallelujah », une collaboration avec John Legend. C'est un élément incontournable de notre magnifique paysage urbain à Noël, et nous avons hâte de le voir chaque année », a déclaré Chris Conley, directeur de la programmation de la station 106,7 LITE FM.

Ce spectacle son et lumière est le cadeau de l'Empire State Building à la ville de New York : une célébration qui dure des mois et qui met en valeur ses décorations classiques et sa tour illuminée reconnue dans le monde entier. Cette année, l'ESB dévoilera une vitrine spéciale des Fêtes en collaboration avec LEGO qui présentera une émission spéciale des Fêtes de la série Star Wars. Pour la toute première fois, l'ESB donnera aussi aux familles et aux amis la chance de prendre la photo parfaite pour leur carte des Fêtes 2020-2021. À l'achat d'un billet spécial pour l'Observatoire du 102e étage, les visiteurs auront l'occasion de prendre une photo professionnelle sur le « grand escalier » dans un cadre festif. Et n'oubliez pas de lever les yeux, amis new-yorkais! Tout au long de la période des Fêtes, l'ESB répandra la joie au moyen de ses spectacles de lumières thématiques très appréciés pour l'Action de grâces, Noël, Hanoukka et la veille du jour de l'An.

Pour partager votre joie des Fêtes, utilisez le mot-clic #ESBUnwrapped sur les réseaux sociaux.

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building, qui surplombe le centre de Manhattan du haut de ses 443 mètres (de la base au sommet de l'antenne), est la propriété d'Empire State Realty Trust, Inc. Il s'agit du bâtiment le plus célèbre au monde. Grâce à de nouveaux investissements en efficacité énergétique et dans les infrastructures, les aires publiques et les commodités, l'Empire State Building a attiré des locataires de premier ordre provenant de plusieurs industries du monde entier. L'Empire State Building a été désigné comme la destination de voyage la plus populaire au monde selon une étude réalisée par Uber, en plus d'être nommé immeuble favori des États-Unis dans un sondage mené par l'American Institute of Architects. Pour en savoir plus sur l'Empire State Building, consultez le www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT) possède, gère, exploite, acquiert et repositionne des bureaux et des commerces de détail à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York, y compris l'Empire State Building, l'immeuble le plus célèbre au monde. ESRT est un chef de file en matière d'efficacité énergétique dans l'environnement bâti et la durabilité, et son portefeuille immobilier commercial est le premier à obtenir la cote santé et sécurité de WELL aux États-Unis, une cote de vérification par une tierce partie fondée sur des données probantes pour tous les types d'installations, axée sur les politiques opérationnelles, les protocoles d'entretien, les plans d'urgence et l'éducation des intervenants pour aborder dès maintenant un environnement touché par la COVID-19 et les questions plus vastes de santé et de sécurité pour l'avenir. Le portefeuille de bureaux et de commerces de détail de la société comprend 10,1 millions de pieds carrés louables au 30 septembre 2020, soit 9,4 millions de pieds carrés louables dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York. L'entreprise possède environ 700 000 pieds carrés louables dans son portefeuille de commerces de détail.

À propos de Carrie Underwood

Propulsée par sa victoire à l'émission American Idol en 2005, Carrie Underwood est devenue une véritable vedette multimédia et multiformat. Elle est reconnue pour ses réalisations dans les domaines de la musique, de la télévision, du cinéma et maintenant des livres, en tant qu'auteure à succès reconnue par le New York Times. Elle a vendu plus de 64 millions d'albums dans le monde entier, et 27 de ses chansons, dont 14 ont été coécrites par l'artiste, se sont retrouvées en première place des palmarès. Pendant ce temps, elle continue à se produire à guichet fermé dans de grands amphithéâtres en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Cry Pretty, paru en 2018, est son septième opus certifié platine ou multiplatine par le RIAA, y compris l'album Greatest Hits : Decade #1. Le 25 septembre dernier, Carrie a lancé son huitième album, My Gift, son tout premier album de Noël, qui s'est retrouvé au premier rang des palmarès Country, Christian et Holiday de Billboard au cours de sa première semaine de vente. Il s'agit de sa huitième parution consécutive qui se retrouve au premier rang du palmarès Billboard Country. My Gift a également atteint la première position du palmarès dans la catégorie country au Royaume-Uni (sa cinquième première place au classement) et au Canada. De plus, HBO Max diffusera en continu en décembre une toute nouvelle émission exclusive des Fêtes au cours de laquelle Carrie interprétera en direct des chansons de My Gift, accompagnée d'un orchestre et d'une chorale. L'émission spéciale de Max Original sera produite par Gary Goetzman et Tom Hanks pour Playtone, ainsi que par Carrie Underwood. Elle a également interprété le rôle de Maria von Trapp dans le film vedette de trois heures de NBC diffusé en 2013, The Sound of Music Live!, gagnant d'un prix Emmy®, dont les diffusions ont attiré 44 millions de téléspectateurs. Pour une huitième saison, elle prêtera sa voix cet automne à l'émission la plus populaire aux heures de grande écoute, Sunday Night Football sur NBC. En novembre dernier, elle a animé la cérémonie des prix AMC pour la 12e année consécutive. Carrie Underwood a remporté plus de 100 prix prestigieux, dont 7 prix GRAMMY®, 15 prix des ACM Awards (dont trois prix d'artiste de l'année, faisant d'elle la première femme de l'histoire à le gagner deux fois et, depuis 2020, la seule femme à l'avoir remporté trois fois), 22 prix des CMT Music Awards (où elle détient toujours le record du plus grand nombre de victoires), 7 prix des CMA Awards et 15 prix des American Music Awards avec son 7e prix obtenu dans la catégorie Artiste féminine favorite - country et son 6e prix dans la catégorie Album country favori pour Cry Pretty, battant ainsi le record de l'AMA pour le plus grand nombre de prix obtenus dans cette catégorie. Carrie Underwood est l'artiste country la plus suivie sur Instagram et l'interprète féminine country la plus suivie sur Twitter, Facebook et TikTok. Elle est fière d'être membre du Grand Ole Opry et d'avoir fondé sa marque de conditionnement physique et de style de vie, CALIA by Carrie Underwood, pour laquelle elle agit à titre de conceptrice principale. En mars 2020, les maisons d'édition HarperCollins et Dey Street ont publié le premier livre de Carrie, FIND YOUR PATH : Honor Your Body, Fuel Your Soul, and Get Strong with the Fit52 Life, un livre portant sur le conditionnement physique et les saines habitudes de vie dans lequel elle fait part de sa conviction selon laquelle la forme physique est un cheminement d'apprentissage continu et où elle propose une approche raisonnable pour rester actif, bien manger et être bien dans sa peau, et ce, 52 semaines par année. Le même mois, elle a également lancé sa nouvelle application de conditionnement physique, fit52, une plateforme de mieux-être holistique conçue pour encourager les utilisateurs et leur offrir un soutien dans leur cheminement vers le bien-être personnel. L'application est offerte dans l'App Store et sur Google Play.

À propos d'iHeartMedia New York

iHeartMedia New York possède et exploite les chaînes WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM, WOR-AM, WWRL-AM et fait partie d'iHeartMedia. iHeartMedia (NASDAQ: IHRT) est la première société de divertissement audio aux États-Unis, atteignant 9 Américains sur 10 chaque mois. Avec ses 250 millions d'auditeurs mensuels, elle a une plus grande portée que toute autre entreprise médiatique aux États-Unis. La position de chef de file de l'entreprise en matière de divertissement audio s'étend sur de multiples plateformes, y compris plus de 850 stations de radiodiffusion en direct dans plus de 160 marchés à l'échelle du pays grâce à son service numérique iHeartRadio disponible sur plus de 250 plateformes et 2 000 appareils. Elle compte aussi sur des influenceurs, des événements sociaux, des événements de musique en direct emblématiques, d'autres produits et bulletins numériques, et des balados, en tant que premier éditeur commercial de balados. Grâce à son produit SmartAudio, qui utilise les données de sa vaste base de consommateurs, iHeartMedia est également un chef de file de l'industrie du divertissement audio en matière d'analytique, de ciblage et d'attribution pour ses partenaires de marketing. Pour en savoir plus, visitez le iHeartMedia.com.

