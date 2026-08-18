Empire Company Limited conclut une entente visant l'acquisition de neuf pharmacies Morelli's en Ontario

Chaque pharmacie sera renommée « Longo's Pharmacy » et intégrée aux activités de l'équipe nationale de pharmacie de Sobeys

STELLARTON, NS, le 18 août 2026 /CNW/ -- Empire Company Limited et sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc. (« Empire » ou la « Société ») (TSX : EMP.A) a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente visant l'acquisition de neuf pharmacies Morelli's situées à l'intérieur des magasins Longo's en Ontario. Chacune des neuf pharmacies sera intégrée au réseau de l'équipe nationale de pharmacie de Sobeys et opéreront sous la nouvelle enseigne « Longo's Pharmacy ». La transaction demeure assujettie aux conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario, et devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2027.

Depuis sa fondation par Gerry Morelli en 1990, la pharmacie Morelli's est une enseigne de confiance offrant une gamme complète de services, notamment la vente de médicaments et des services cliniques, aux patients de la région du Grand Toronto et de Hamilton. La première pharmacie Morelli's située à l'intérieur d'une épicerie Longo's a ouvert ses portes en 2005. Par la suite, huit autres pharmacies ont été ouvertes à l'intérieur des magasins Longo's.

« Morelli's fait partie intégrante de la communauté Longo's depuis des décennies, offrant des services pharmaceutiques spécialisés et la vente de médicaments, a déclaré Deb Craven, présidente de Longo's. Nous continuerons d'offrir à nos clients et à nos patients la même attention et la même confiance qui font la réputation de Morelli's, tout en leur faisant bénéficier de l'envergure d'Empire, de son expertise opérationnelle et de son engagement à long terme à faire progresser les soins primaires en pharmacie au Canada. »

« L'acquisition de neuf pharmacies Morelli's offre à Empire une occasion stratégique d'étendre son réseau de pharmacies en Ontario avec un partenaire bien établi et de confiance, déjà intégré aux activités quotidiennes de Longo's, a déclaré Doug Nathanson, chef du contentieux et chef de la direction du développement et de la fonction pharmacie. Le passage à Longo's Pharmacy garantit la continuité d'un service exceptionnel aux patients et aux clients, tout en offrant à Empire l'occasion de diversifier son offre de marques auprès de nouveaux patients et des clients de Longo's. »

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 32 G$ et qui comptent pour 17 G$ d'actifs, emploient environ 130 000 personnes.

Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la Société à www.empireco.ca/fr ou sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

À PROPOS DE LONGO'S

Longo's est une entreprise familiale canadienne qui a vu le jour en 1956 lorsque trois frères, Tommy, Joe et Gus, ont ouvert leur premier marché de fruits. Ce qui n'était au départ qu'un petit magasin familial est depuis devenu une entreprise qui exploite 44 magasins dans différentes collectivités de Toronto et de la région du Grand Toronto. Aujourd'hui, Longo's reste fidèle aux mêmes valeurs familiales qu'il y a près de 70 ans, en plaçant ses « normes familiales » au cœur de toutes ses activités. Longo's est fière d'offrir à ses clients la qualité alimentaire qu'elle estime être le droit de chaque famille, et de redonner aux collectivités où elle exerce ses activités. Pour plus d'information, veuillez visiter Longos.com ou suivre @LongosMarkets sur Instagram et Facebook.

Renseignements prospectifs

Le présent document renferme un énoncé prospectif qui est présenté dans le but d'aider le lecteur à mettre en contexte la situation financière de la Société et à comprendre les prévisions de la direction concernant les priorités, les objectifs et les plans stratégiques de la Société. Cet énoncé prospectif peut ne pas être approprié à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de mots ou d'expressions tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « prévoir » et d'autres expressions semblables ainsi que leur forme négative. Cette déclaration porte notamment sur le calendrier et la réalisation de l'acquisition, qui pourraient être influencés par l'obtention des autorisations réglementaires et les conditions de clôture de la transaction.

Des risques supplémentaires sont décrits de temps à autre dans les documents remplis par la Société et déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada. En raison de la nature des renseignements prospectifs, la Société doit formuler des hypothèses, et ces renseignements sont assujettis à des risques intrinsèques, à des incertitudes ainsi qu'à d'autres facteurs pouvant causer un écart significatif entre les résultats réels et les énoncés prospectifs.

Pour obtenir un supplément d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses pouvant avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société, veuillez vous reporter aux documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada, et notamment à la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion annuel 2026 de la Société.

SOURCE Empire Company Limited

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec les personnes-ressources ci-dessous : Renseignements pour les médias : Karen White-Boswell, Directrice, communications externes, Sobeys inc., [email protected]; Renseignements pour les investisseurs : Katie Brine, Vice-présidente, relations avec les investisseurs, trésorerie et régime de retraite Sobeys inc., [email protected]