Empire Company et sa famille de bannières - Sobeys, IGA, Safeway, Farm Boy, Foodland, FreshCo, Thrifty Foods et Rachelle Béry - se joignent à District Ventures pour stimuler le succès des entreprises alimentaires locales

Grâce à ce partenariat, les entreprises canadiennes en démarrage des secteurs de l'alimentation et des boissons recevront du soutien et de l'encadrement de la part de la chaîne d'alimentation nationale.

TORONTO, le 4 févr. 2020 /CNW/ - District Ventures - le plus important fonds d'investissement au Canada offrant des services de financement, de marketing et de commercialisation ainsi que des programmes à des entreprises de produits de consommation courante des secteurs de l'alimentation, des boissons et de la santé - a le plaisir d'annoncer un partenariat novateur avec Empire Company et sa famille de bannières. Le détaillant national est maintenant le commanditaire principal du programme d'accélération de District Ventures et de District Ventures Kitchen.

Grâce à ce partenariat unique, les entreprises alimentaires canadiennes qui participent au programme d'accélération District Ventures recevront un précieux soutien de la part d'Empire, y compris de l'encadrement par les chefs du développement local et des occasions de vendre leurs produits dans les épiceries d'une région en particulier ou partout au Canada. Ce partenariat avec District Ventures s'inscrit dans l'engagement à long terme d'Empire, c'est-à-dire être le détaillant national sur lequel les familles canadiennes peuvent compter pour obtenir des produits de bien-être et des aliments locaux qu'elles connaissent et aiment.

« Ce partenariat prometteur est formidable pour les entreprises en démarrage des secteurs de l'alimentation, des boissons et de la santé, a déclaré Arlene Dickinson, chef de la direction de District Ventures. Nous nous engageons à les soutenir depuis 2015. La commandite d'Empire souligne l'importance de notre travail et renforce le fait que nous devons soutenir les entreprises qui alimentent nos communautés et les aider à réaliser leur plein potentiel. »

À la fin de 2019, District Ventures a acquis la cuisine commerciale Food Starter auprès de la Ville de Toronto. Maintenant exploitée sous le nom de District Ventures Kitchen, la cuisine commerciale de 20 000 pieds carrés donne aux entreprises locales du secteur de l'alimentation et des boissons l'accès à une grande variété d'équipement et de programmes, y compris des espaces de production, des installations d'emballage et des services-conseils, pour les aider à faire croître leurs activités. Les établissements de District Ventures Kitchen et du programme District Ventures arboreront fièrement le logo de Sobeys.

« Empire investit depuis longtemps dans les producteurs et fournisseurs locaux du Canada, a affirmé Jana Sobey, vice-présidente, mise en marché locale, marchés de quartier et Thrifty Foods chez Sobeys inc. Le soutien des entreprises locales est au cœur de nos activités. Nous sommes très fiers d'épauler District Ventures, alors que nous continuons à appuyer les nombreuses entreprises alimentaires des petites et grandes communautés du pays. »

Quelques faits sur l'engagement d'Empire envers les entreprises locales des secteurs de l'alimentation et des boissons :

Empire s'assure de toujours intégrer d'excellents produits locaux dans ses assortiments. Des affiches en magasin mettent fièrement en valeur les produits locaux.

Empire est fière de travailler avec des fournisseurs locaux de produits alimentaires et de boissons de toutes tailles, dont certains disposent d'une capacité de production leur permettant d'approvisionner quelques magasins locaux seulement.

Les bannières de détail d'Empire offrent un assortiment de plus de 5 000 produits locaux dans les magasins du Canada .

. Sobeys s'approvisionne activement en produits locaux par l'entremise d'une équipe de chefs du développement local qui se consacre spécifiquement à la recherche et à l'établissement de partenariats avec des fournisseurs de la région.

Depuis la création de l'équipe de développement local en 2018, Sobeys s'est fièrement associée à plus de 800 fournisseurs locaux.

création de l'équipe de développement local en 2018, Sobeys s'est fièrement associée à plus de 800 fournisseurs locaux. Du 4 février au 1er mai 2020, Sobeys visitera dix villes canadiennes dans le cadre de sa troisième tournée annuelle de présentation des fournisseurs locaux. Cette tournée proposera une série de discussions informatives sur la manière dont les fournisseurs locaux peuvent établir un partenariat fructueux avec Sobeys.

Quelques faits sur District Ventures :

L'entreprise a été fondée en 2015.

Arlene Dickinson , entrepreneure et investisseuse de renom, occupe le poste de chef de la direction.

, entrepreneure et investisseuse de renom, occupe le poste de chef de la direction. Il s'agit du premier écosystème complet de ressources au Canada qui se consacre au soutien des entreprises de produits de consommation courante en démarrage dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de la santé.

qui se consacre au soutien des entreprises de produits de consommation courante en démarrage dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de la santé. L'entreprise propose un fonds de capital de risque, un programme d'accélération, l'accès à une cuisine commerciale et un soutien en marketing.

Le siège social est situé à Calgary , en Alberta , alors que les bureaux et la cuisine commerciale se trouvent à Toronto , en Ontario .

, en , alors que les bureaux et la cuisine commerciale se trouvent à , en . District Ventures a soutenu plus de 260 entreprises et contribué à la création de près d'un millier d'emplois.

À propos de District Ventures

District Ventures, le plus important fonds d'investissement au Canada, offre des services de financement, de marketing et de commercialisation ainsi que des programmes à des entreprises de produits de consommation courante des secteurs de l'alimentation, des boissons et de la santé. Arlene Dickinson, une entrepreneure canadienne de renom, est à la tête de ce fonds de capital de risque proposant un programme d'accélération et l'accès à une cuisine commerciale. Les experts en marketing qui en font partie travaillent ensemble pour aider les entreprises à accroître leurs ventes, leur distribution et leur valeur.

Pour participer au programme d'accélération, visitez le https://districtventures.ca.

Pour en savoir plus sur District Ventures Kitchen, visitez le https://districtventureskitchen.com.

À propos d'Empire

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une société canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Les principales activités d'Empire sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys, et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annualisé de quelque 25,6 milliards de dollars et à des actifs d'environ 13,8 milliards de dollars, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 123 000 personnes. Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la société (www.empireco.ca) ou sur SEDAR (www.sedar.com.).

SOURCE District Ventures

Renseignements: Renseignements pour les médias : Jerry Nasr, Responsable des relations publiques et des communications sociales, District Ventures, 416 585-2090, [email protected]; Megan Buston, Spécialiste, communications externes, Sobeys inc., 416 580-6928, [email protected]