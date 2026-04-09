Cette acquisition lui permet de faire son entrée dans le marché québécois de l'alimentation de type entrepôt à prix compétitifs

STELLARTON, NS, le 9 avril 2026 /CNW/ - Empire Company Limited et sa filiale en propriété exclusive Sobeys inc. (« Empire » ou la « Société ») (TSX : EMP.A) ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord portant sur l'acquisition de Groupe Mayrand Alimentation inc., un détaillant alimentaire québécois bien établi qui exploite quatre magasins d'alimentation de type entrepôt à prix compétitifs dans la région du Grand Montréal.

La transaction est en cours de finalisation conformément à une procédure approuvée par la cour et reste soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des autorisations réglementaires requises par la cour. La clôture de la transaction est prévue au cours du premier trimestre de l'exercice 2027.

Fondée il y a plus de 110 ans, Mayrand est une enseigne québécoise de confiance, réputée pour son vaste assortiment de produits, ses prix compétitifs et ses relations solides avec ses clients, tant dans le commerce de détail que la restauration et les services alimentaires. L'entreprise exploite quatre magasins : à Anjou, à Laval, à Brossard et à Saint-Jérôme.

« Mayrand est une institution québécoise respectée, profondément enracinée dans la région et bénéficiant d'une clientèle fidèle », a déclaré Luc L'Archevêque, chef de la direction de la stratégie client chez Empire. « Cette transaction permet à la marque Mayrand de continuer à servir ses clients et les communautés tout en tirant parti de l'envergure, de l'expertise opérationnelle et de l'engagement à long terme d'Empire dans le secteur du commerce de détail alimentaire au Québec.»

Cette acquisition permet à Empire de faire une entrée stratégique sur le marché québécois de l'alimentation de type entrepôt à prix compétitifs, un segment en pleine croissance qui dessert à la fois les ménages et le secteur de la restauration et des services alimentaires.

Le positionnement distinctif de Mayrand, ses magasins de type entrepôt à prix compétitifs et son vaste assortiment viennent compléter et renforcer le réseau de magasins existant d'Empire.

Empire a l'intention de conserver l'enseigne Mayrand et de développer l'activité en tant que marque distincte, en s'appuyant sur sa solide réputation en matière de prix, de qualité et de diversité de produits. Mayrand bénéficiera des capacités d'Empire dans les domaines de la mise en marché, des achats, de la logistique, de l'immobilier, de la trésorerie et d'autres fonctions de soutien opérationnel.

Dans le cadre de cette transaction, Empire assurera la continuité pour le personnel de Mayrand ainsi que la stabilité pour les clients, les fournisseurs et les partenaires d'affaires.

AU SUJET D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 31 G$ et qui comptent pour 17 G$ d'actifs, emploient environ 129 000 personnes. Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la Société à empireco.ca ou sur SEDAR à sedarplus.ca.

AU SUJET DE MAYRAND

Depuis 1914, Mayrand accompagne les Québécois dans leur quotidien alimentaire, en offrant une sélection unique de produits frais, locaux et internationaux. Fière d'être une entreprise québécoise, Mayrand et ses quelque 300 employés dévoués servent à la fois les consommateurs au détail et les professionnels grâce à ses quatre magasins situés dans la région du Grand Montréal. Reconnue pour sa proposition de valeur attrayante, son vaste assortiment et sa présence établie sur le marché, Mayrand est un acteur de confiance dans le secteur de la distribution alimentaire au Québec.

Renseignements supplémentaires

Le présent document renferme des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à comprendre la situation financière de la Société et les prévisions de la direction concernant les priorités, les objectifs et les plans stratégiques de la Société. Ces énoncés prospectifs peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : « soumise », « est prévue », « a l'intention de », « permet », « développer », « assurera » et d'autres termes similaires ou la forme négative de ces termes.

Ces énoncés comprennent notamment ceux relatifs : (i) au calendrier et à la réalisation de l'acquisition, qui peuvent être influencés par l'obtention des autorisations réglementaires et les conditions de clôture ; (ii) au calendrier et à l'ampleur des avantages et de la croissance, qui peuvent être influencés par la demande des clients, l'intensification de la concurrence et les occasions immobilières disponibles.

D'autres risques sont décrits plus en détail dans les documents déposés périodiquement par la Société auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada. Étant donné leur nature, les informations prospectives exigent que la Société formule des hypothèses et sont soumises à des risques inhérents, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les déclarations prospectives formulées.

Pour obtenir un supplément d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses pouvant avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société, veuillez vous reporter aux documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada, notamment la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion annuel 2025 de la Société.

SOURCE Empire Company Limited

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Contact pour les médias: Karen White-Boswell, Directrice, Communications externes, Sobeys inc., [email protected]; Contact pour les investisseurs: Katie Brine, Vice-présidente, trésorerie - Relations avec les investisseurs et rapports ESG, Sobeys Inc., [email protected]