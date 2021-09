Les récipiendaires du prix Clean50 sont annoncés chaque année par la Delta Management Group et l'organisation Clean50 afin de reconnaître les 50 personnalités ou petites équipes, au sein de 16 catégories différentes, qui ont le plus contribué à la cause du développement durable et du capitalisme propre au Canada au cours des 2 dernières années.

« Je suis vraiment honorée de recevoir ce prix dans la catégorie Manufacturier et Transport, aux côtés d'autres chefs de file en matière de développement durable. Nova Bus s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre avec ses autobus zéro émission et à soutenir les gouvernements dans leurs efforts à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050 et je suis fière de faire partie de ce parcours. Je reçois ce prix en mon nom, mais je le dédis au travail acharné et à la collaboration de toutes les équipes avec lesquelles je travaille », a déclaré Emmanuelle Toussaint.

Gavin Pitchford, PDG du Delta Management Group, pour sa part confirme qu' : « Emmanuelle Toussaint a été choisie après un processus de sélection et des recherches rigoureuses effectuées par Delta Management, avec les conseils de chercheurs internes et de conseillers indépendants et externes, et figure parmi les lauréats sélectionnés dans un bassin initial de plus de 1 000 candidats qualifiés. »

Au cours des dernières années, Mme Toussaint a fait de façon soutenue la promotion d'une économie verte et d'autobus à zéro émission afin d'accroître l'efficacité opérationnelle d'entreprises comme Nova Bus et le groupe Volvo. Elle siège actuellement aux conseils d'administration de l'Association canadienne du transport urbain (ACTU), de l'American Public Transportation Association (APTA), de la Fédération québécoise des chambres de commerce (FCCQ) en plus d'être la présidente du conseil d'administration de Propulsion Québec.

« Je félicite Mme Toussaint pour son leadership et son travail visionnaire. L'excellence de chef de file québécois comme Mme Toussaint contribue à propulser le Québec vers l'avant et à développer une économie verte et résiliente. Le gouvernement est fier de ses manufacturiers québécois comme Nova Bus et Prevost, divisions nord-américaines du Groupe Volvo, qui travaillent à proposer des solutions pour réduire nos émissions de GES», a déclaré Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« Emmanuelle plaide sans relâche pour le transport urbain électrique en Amérique du Nord. Nous sommes très fiers de cette récompense individuelle qui témoigne de la performance et de la compétence de nos employés sur des questions cruciales pour Volvo. Il s'agit d'une réalisation remarquable », a déclaré Ralph Acs, président de Volvo Group Canada Inc.

« Emmanuelle est activement impliquée dans de nombreuses organisations et associations dans le domaine de l'environnement et de l'économie durable, et en plus d'avoir joué un rôle clé dans le projet de transformation de Nova Bus. Cette distinction personnelle démontre l'étendue de son talent et de son rôle dans la mise en œuvre de l'accélération de la stratégie d'électromobilité de Nova Bus, a ajouté Martin Larose, président de Nova Bus.

En choisissant Emmanuelle Toussaint pour le prix, les organisateurs des Clean50 Awards ont noté: « Lorsque vous voyez un autobus de transport en commun au Canada, il y a de fortes chances que, deux fois sur trois, il ait été fabriqué par Nova Bus. Emmanuelle a plaidé avec force en faveur d'un avenir plus vert chez Nova Bus et a contribué à l'accélération de la stratégie d'électromobilité de la compagnie, en s'appuyant sur un partenariat avec le gouvernement fédéral du Canada à travers un projet de 185 millions de dollars qui aidera les municipalités à exploiter des centaines d'autobus zéro émission au Canada et aux États-Unis.

À propos de Nova Bus

Nova Bus est l'un des principaux fournisseurs de solutions de transport durable en Amérique du Nord. Sa gamme de produits comprend des bus électriques et hybrides, des véhicules à grande capacité et des systèmes intégrés de transport intelligents. Avec sa stratégie d'électromobilité, Nova Bus va de l'avant dans l'électrification de ses composants clés afin de réduire la consommation de carburant et les émissions. Nova Bus est membre du groupe Volvo.

Pour plus de renseignements sur les produits et services Nova Bus, consultez www.novabus.com

À propos de Delta Management Group / Canada's Clean50 :

Delta Management Group, une firme de premier plan dans les domaines de la durabilité et des technologies propres, a été fondée en 2011 pour identifier, reconnaître et mettre en contact chaque année 50 chefs de file en matière de développement durable de tous les secteurs de l'effort canadien, afin de faciliter la compréhension, la collaboration et l'innovation dans la lutte pour maintenir les impacts des changements climatiques en dessous de 1,5 degré C. Les prix auxiliaires reconnaissent également 20 leaders émergents et les meilleurs projets de durabilité de l'année, ainsi que les désignations pour l'ensemble de leurs réalisations.

